ODTÜ'de YFYİ Finali: Türkiye'nin İlk Erken Aşama Girişimcilik Programı

ODTÜ'de YFYİ finali: Türkiye'nin ilk erken aşama girişimcilik programı

Türkiye’nin ilk erken aşama girişimcilik programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) programının final etkinliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program, teknoloji tabanlı iş fikirlerini ticarileştirmek ve girişimcileri desteklemek amacıyla ODTÜ TEKNOKENT çatısı altında düzenlendi.

Programın amacı ve geçmişi

2005 yılından bu yana aralıksız devam eden YFYİ, erken aşama girişimlere destek vererek teknoloji odaklı projelerin hızlı ticarileşmesine katkı sağlıyor. Program, 21 yıldır girişimcilere ulaşmayı ve gelecek vadeden start-up’lar ile scale-up’lara destek olmayı sürdürüyor.

Eğitim içeriği ve mentor desteği

Bu yılki program, 5 hafta süresince iş modeli geliştirme, ürün-pazar uyumu, marka yönetimi, yatırım süreçleri, ticarileşme ve fikri mülkiyet hakları gibi temel başlıklara odaklandı. Katılımcılara toplamda 35 saatlik eğitim verildi; eğitimler 25 oturumda hafta içi gerçekleşirken, cumartesi günleri ODTÜ TEKNOKENT CoZone’da yüz yüze çalışmalar yapıldı. Program boyunca girişimcilik ekosisteminin farklı alanlarından 22 mentor ekiplerle deneyimlerini paylaştı.

ODTÜ rektörünün değerlendirmesi

ODTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil programın 2005’ten beri sürdüğünü ve üniversitenin teknoloji alanında ilerleyişini vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı:

"Bugün artık güçlü bir gelenek haline gelen Yeni Fikirler Yeni İşler Programı, üniversitemizin bilgi üretimini toplumsal ve ekonomik değere dönüştürme anlayışının somut bir göstergesidir. Bugün burada, bu vizyonla yola çıkan girişimci adaylarımızın fikirlerinin olgunlaştığı, emeklerinin görünür hale geldiği önemli bir ana birlikte tanıklık ediyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kuruluşundan bu yana yalnızca nitelikli mezunlar yetiştiren bir yükseköğretim kurumu olmanın ötesinde bilimi, teknolojiyi ve yenilikçi düşünceyi girişimcilik kültürüyle bütünleştiren öncü bir üniversite olmuştur. YFYİ Programı da bu yaklaşımın en değerli çıktılarından biri olarak, bugüne kadar çok sayıda girişimin doğmasına, büyümesine ve ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilir hale gelmesine katkı sunmuştur. Bizler için girişimcilik yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı değil, aynı zamanda analitik düşünmenin, disiplinler arası iş birliklerinin, problem çözme yetkinliğinin ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştiği stratejik bir öğrenme alanıdır. Yeni Fikirler Yeni İşler Programı, katılımcılarına bu yetkinlikleri kazandıran bütüncül bir ekosistem sunmakta üniversitemizin bilgi birikimini gerçek dünya problemleriyle buluşturmaktadır"

Final etkinliği, panel ve ödüller

Programın ardından ODTÜ70 Girişimi Sermayesi Yatırım Fonu tanıtıldı ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin katılımıyla bir VC Paneli düzenlendi. Panel sonrası 10 girişimci ekip projelerini jüri ve yatırımcılar karşısında sundu. Sunumların ardından yapılan kapalı oylama sonucu ödül törenine geçildi; toplamda 1 milyon lira büyük ödül iki girişim arasında paylaştırıldı ve farklı kurumlar tarafından özel ödüller verildi.

Katılımcı ve ziyaretçi profili

YFYİ’25 programı, 100’ün üzerinde yatırımcı, iş ortağı, sponsor ve protokol temsilcisi, 40 girişimci ve 300’ü aşkın öğrenciyi bir araya getirerek ülke girişimcilik ekosistemine önemli bir buluşma alanı sundu.

