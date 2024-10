Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Yaşam maliyetlerinin git gide artmaya devam ettiği şu günlerde vatandaş indirimli ürünleri yakından takip ediyor. Indirimli ürünler deyince akla gelen zincir marketler, her haftanın belli günlerinde sayfa sayfa indirimi beraberinde getiriyor. DİAsa adıyla senelerce işleyişini sürdüren ve sonrasında da el değiştiren ŞOK zincir market de her haftanın belli günlerini indirim günü olarak ilan ederken, her Çarşamba günü indirimin adeta daniskası geliyor. ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler oldukça dikkat çekerken, kadınların yakından takip ettiği ve her çamaşırda kullandığı yumuşatıcı indirimi ile haftaya damgasını vuracağa benziyor.

ŞOK 9 EKİM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bu hafta "ŞOKça İndirimler" adı altında başlatılan kampanya kapsamında, temel gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe indirim sunan ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğunu inceleyelim:

VERNEL MAX İNDİRİMİ: 69 TL

Şok 9 Ekim 2024 Çarşamba aktüel ürünler kataloğunda Vernel MAX yumuşatıcı çeşitleri 109 TL’den 65 TL’ye kadar düşüyor. Yüzde 30’a kadar düşen yumuşatıcı fırsatları müşterisini mağazada bekliyor.

ŞOK 9 EKİM’DE MUTFAKLAR ŞENELECEK

Tereyağ çeşitlerinde %10, bal ve reçel çeşitlerinde %30, zeytinlerde ise %25 oranında indirim 9 Ekim itibari ile geçerli olacağı belirtilirken, 15 EKim’e kadar raflarda kalacağı bilgisi de katalogda yer alıyor. Öte yandan kahve çeşitlerinde %25, çorba çeşitlerinde ise %30 indirim olacak.

ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı dikkat indirimler ise şu şekilde;

• Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 123 TL

• Tereyağlı Gurme Kaymaklı Kaş: 58 TL

• Ünal Oğlaktan Tam Yağlı Beyaz Peynir: 189 TL

• Dr. Oetker Instant Maya: 19 TL

• Bizim Vatan Tam Buğdaylı Erişte: 27 TL

• Ülker Laviva Çikolata: 12 TL