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Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Dev indirimler dikkat çekiyor

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 13:46
Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Yaşam maliyetlerinin git gide artmaya devam ettiği şu günlerde vatandaş indirimli ürünleri yakından takip ediyor. Indirimli ürünler deyince akla gelen zincir marketler, her haftanın belli günlerinde sayfa sayfa indirimi beraberinde getiriyor. DİAsa adıyla senelerce işleyişini sürdüren ve sonrasında da el değiştiren ŞOK zincir market de her haftanın belli günlerini indirim günü olarak ilan ederken, her Çarşamba günü indirimin adeta daniskası geliyor. ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğundaki indirimler oldukça dikkat çekerken, kadınların yakından takip ettiği ve her çamaşırda kullandığı yumuşatıcı indirimi ile haftaya damgasını vuracağa benziyor.  

ŞOK 9 EKİM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ  

Bu hafta "ŞOKça İndirimler" adı altında başlatılan kampanya kapsamında, temel gıda maddelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe indirim sunan ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğunu inceleyelim: 

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

VERNEL MAX İNDİRİMİ: 69 TL 

Şok 9 Ekim 2024 Çarşamba aktüel ürünler kataloğunda Vernel MAX yumuşatıcı çeşitleri 109 TL’den 65 TL’ye kadar düşüyor. Yüzde 30’a kadar düşen yumuşatıcı fırsatları müşterisini mağazada bekliyor.  

ŞOK 9 EKİM’DE MUTFAKLAR ŞENELECEK 

Tereyağ çeşitlerinde %10, bal ve reçel çeşitlerinde %30, zeytinlerde ise %25 oranında indirim 9 Ekim itibari ile geçerli olacağı belirtilirken, 15 EKim’e kadar raflarda kalacağı bilgisi de katalogda yer alıyor. Öte yandan kahve çeşitlerinde %25, çorba çeşitlerinde ise %30 indirim olacak.  

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

ŞOK 9 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı dikkat indirimler ise şu şekilde; 

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 123 TL 

Tereyağlı Gurme Kaymaklı Kaş: 58 TL 

Ünal Oğlaktan Tam Yağlı Beyaz Peynir: 189 TL 

Dr. Oetker Instant Maya: 19 TL 

Bizim Vatan Tam Buğdaylı Erişte: 27 TL 

Ülker Laviva Çikolata: 12 TL  


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