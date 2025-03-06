Antalya'da 'Öncü Kadınlar' Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Antalya'da 'Öncü Kadınlar' Resim Sergisi Açıldı

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Öncü Kadınlar' resim sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki etkinliklerle sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Ayşe Özmak Mercan'ın üstlendiği sergi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde 33 eseri içeren bir koleksiyonu ziyaretçilerine sunuyor.

Mercan Sanat Topluluğu'na ait portre resimler, katılımcıların beğenisine sunulurken, topluluk yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, serginin amacını yaptığı konuşmada açıkladı. Mercan, başarılı kadınları hatırlatmak için bu sergiyi açtıklarını belirtti.

Mercan, sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz sergiyi bu yıl daha da büyüterek devam ettiriyoruz. Amacımız, topluma, özellikle de gençlere ve çocuklara bu değerli kadınları tanıtmak. Eserlerimizde, döneminde öncülük yaptıklarını düşündüğümüz kişileri ele aldık. İçlerinde, zamanında hak ettikleri değeri görememiş, unutulmaya yüz tutmuş kadınlar da var. Zorluklara rağmen güzel işler başaran kadınları hatırlatmak ve onları unutmadığımızı bu sergiyle göstermek istiyoruz."

Sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek olan ziyaretçilere açıktır.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Öncü Kadınlar" resim sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu. Topluluk yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, burada konuşma yaptı.

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Öncü Kadınlar" resim sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu. Topluluk yöneticisi Ayşe Özmak Mercan, burada konuşma yaptı.