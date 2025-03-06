Sakarya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Açıldı

Sakarya'nın Ofis Sanat Merkezi'nde açılan 'Mukaddes Emanetler' sergisi, Ramazan ayına özel ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:26
Sakarya'da 'Mukaddes Emanetler' Sergisi Açıldı

Sakarya'da Mukaddes Emanetler Sergisi

Sakarya'da ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen 'Mukaddes Emanetler' sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, iş insanı Erol Güzel'in katkılarıyla Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sergide, büyük bir manevi derinlik taşıyan eserler sergilendi.

Özellikleri ve Eserler

Sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri gibi değerli parçalar yer almakta. Bunun yanı sıra ilk halife Hazreti Ebubekir'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifi, Abdülkadir Geylani'nin kabir örtüsü ve sarığı, Hazreti Ali'nin Sarığı Şerifi ve Sancak-ı Şerifi de sergiye dahil olmuş.

Yıllara Dayanan Birikim

İş insanı Erol Güzel, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bu mukaddes emanetlerin 25 yıllık birikimle oluşturulduğunu ifade etti. Güzel, serginin 5 gün boyunca ziyarete açık kalacağını, Sakaryalıların manevi bir rüzgar yaşamasını istediklerini vurguladı.

Öğrencilerin Etkileyici Deneyimi

Sergiyi ziyaret eden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Erva Cengiz, sergiden etkilendiğini belirterek, "Daha önce hiç görmemiştim, ilk defa burada gördüm, mutlu oldum. Özellikle Kabe örtüsünü kokladım, çok güzeldi." dedi.

Öğrencileri sergiye getiren sınıf öğretmeni Elif Korkmaz ise kutsal emanetleri derslerinde işlediklerini, sergiyi gezmenin çok değerli bir deneyim olduğunu ifade etti. Korkmaz, "Görüp anlattığımız şeyleri yaşatma fırsatı bulduk. Bu da bizim için güzel bir hatıra oldu. Peygamber Efendimize bu kadar yaklaşmış olmak huzur etkisi oluşturdu. Burada Kabe örtüleri ve Peygamber Efendimizin hanesinin örtüsü çok etkiledi." şeklinde konuştu.

Sergi Ziyaret Saatleri

'Mukaddes Emanetler' sergisi, 11 Mart tarihine kadar her gün 11.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi izlenime sunuldu. Sakarya...

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi izlenime sunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla Ofis Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi izlenime sunuldu. Sakarya...

Sakarya'da ramazan ayı dolayısıyla "Mukaddes Emanetler" sergisi izlenime sunuldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesince iş insanı Erol Güzel'in katkısıyla Ofis Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı ve Saç-ı Şerifleri, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet Örtüsü, kabir toprağı ile Kabe örtüleri yer alıyor.

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