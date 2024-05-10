Mayısayla yoğurt yapma devri geride kaldı! Taş gibi mayasız yoğurt tarifi

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MAYASIZ TAŞ GİBİ YOĞURT TARİFİ

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden yoğurt evlerde yapıldığında daha da lezzetli oluyor. Evde yapılan yoğurtlar genellikle maya ile yapılıyor ancak maya kullanmadan da taş gibi yoğurt yapabilirsiniz. Mayısasız yoğurt yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 litre süt, 1 yemek kaşığı tuz. İlk olarak süt bir tencerede kaynatılır. Kaynadıktan sonra soğuması beklenir ve içine tuz eklenir.





Yoğurt koyulacak kavanozlar sıcak su ile yıkanır. Süt kavanozlara eklenir ve kapakları sıkı sıkı kapatılır. Kavanozlar sıcak bir örtü ile sarılarak bir termos içinde 6-8 saat aralığında bekletilir. Bekledikten sonra yoğurtlarınız taş gibi hazır olacak. Yoğurt sindirim sağlığına iyi gelir. Probiyotik anlamında zengin olduğu için sindirim sistemine, bağışıklık sistemine ve enfeksiyonlara iyi gelir. İçinde olan kalsiyum ve D vitamini sayesinde kemik sağlığı iyi gelir. İçinde olan potasyum, magnezyum ve mineraller sayesinde kalp sağlığına iyi gelir. Düşük kalorili olduğu için tokluk hissi verir ve kilo kontrol süreçlerine iyi gelir.