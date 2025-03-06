İzmir'deki 'Zamansız Fincanlar' Sergisi: Antik Smyrna'nın Seramikleri Yeniden Hayat Buldu

İzmir'de, Antik Smyrna Agorası kazılarında bulunan seramiklerin replikaları 'Zamansız Fincanlar' sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:31
İzmir'deki 'Zamansız Fincanlar' Sergisi: Antik Smyrna'nın Seramikleri Yeniden Hayat Buldu

İzmir'deki Antik Smyrna Agorası kazılarında ortaya çıkan 95 seramiğin replikası, 'Zamansız Fincanlar' sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda düzenlendi.

Çini ustaları Şebnem Sunay ve Melek İkiz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu öncülüğünde, Antik Smyrna Agorası'ndan çıkan 70 fincan, 25 kase ve tabaktan oluşan bu 95 seramiği birebir örnekleriyle yeniden üretme çalışmalarını bir yıl boyunca sürdürdü.

Sergi alanında sergilenen rengarenk seramikler, İzmirli sanatseverlerin ilgisini çekti. Smyrna Antik Kenti kazı başkanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, 18 yıldır devam eden kazı çalışmalarında pek çok döneme ait eserlerin bulunduğunu belirtti. Ersoy, bu eserlerin dönemin günlük yaşantısını yansıttığını ifade etti.

Ersoy, ayrıca sergide yer alan Kütahya seramiklerinin en çok bulunan arkeolojik objelerden biri olduğunu kaydederek, “Bu objeler 17-18. yüzyılda daha fazla görülen, inanılmaz işçilikle üretilmiştir. Antik kentte ortaya çıkardığımız bu eserleri insanlara ulaştırmak bizlere büyük mutluluk veriyor” dedi.

Doç. Dr. İpekçioğlu, kazıda yaklaşık 2 bin seramiğe ulaştıklarını vurgulayarak, “18. yüzyıla ait Kütahya seramikleri, en parlak dönemini yaşamıştır. Bu seramikler, Türk sanatının etkilerini taşıyan güzel süslemelere sahiptir” şeklinde konuştu.

Çini ustası Şebnem Sunay, seramikleri yeniden üretmenin kendisine keyif verdiğini belirterek, “Uzun yıllardır çini yapıyorum. Çini desenlerine ve formlarına hakim olduğumu düşünüyorum ancak bu projeye başladığımızda bazı desenleri tanımadığımızı fark ettim. Amacımız, bu güzel desenlerin günümüzde de kullanılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Usta Melek İkiz de seramiklerin depolarda kalmaması için çaba gösterdiklerini ve bu desenlerin çok beğenildiğini iletti.

Sergi, 23 Mart'ta sona erecek.

Çini ustaları Şebnem Sunay ve Melek İkiz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü...

Çini ustaları Şebnem Sunay ve Melek İkiz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu'nun öncülüğünde, Antik Smyrna Agorası'nda çıkartılan 70 fincan, 25 kase ve tabaktan oluşan 95 seramiğin yeniden üretilerek sanatseverlere sunulması için bir yıllık çalışma gerçekleştirdi. Birebir benzerleri üretilen rengarenk seramikler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan "Zamansız Fincanlar" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çini ustaları Şebnem Sunay ve Melek İkiz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü...

Çini ustaları Şebnem Sunay ve Melek İkiz, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu'nun öncülüğünde, Antik Smyrna Agorası'nda çıkartılan 70 fincan, 25 kase ve tabaktan oluşan 95 seramiğin yeniden üretilerek sanatseverlere sunulması için bir yıllık çalışma gerçekleştirdi. Birebir benzerleri üretilen rengarenk seramikler, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan "Zamansız Fincanlar" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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