Akçakoca sahillerinde palamut hareketine sıkı takip

Denetimler sahaya indi

DÜZCE(İHA) — Akçakoca'da palamut avcılığının yoğunlaşması üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri sahada denetimlere başladı. Ekipler, kıyı ve açık deniz hattında görev yaparak balıkçı tekneleri ile taşıma araçlarında incelemeler yürütüyor.

Denetimlerin odağı:

Kontrollerde, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğu öncelikli konu olarak ele alınıyor. Ekipler, tekneler ve taşıma araçlarında belge, av miktarı ve uygulamaların usule uygunluğunu değerlendiriyor; ihlaller tespit edildiğinde gerekli işlemler uygulanıyor.

Amaç: kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, denetimlerin amacını su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması olarak açıklıyor. Akçakoca'daki palamut hareketliliği süresince ekiplerin denetimlerini artırarak düzenli biçimde sürdürmesi planlanıyor.

AKÇAKOCA’DA YOĞUNLAŞAN PALAMUT AVCILIĞI NEDENİYLE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ SAHAYA İNDİ. EKİPLER, BALIKÇI TEKNELERİ VE TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR.