Dolar 48,7974 +0,08%
Euro 56,0102 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.885,62 -0,81%
EUR/USD 1,1472 -0,16%
Brent Petrol 95,84 -3,48%
--°

Akçakoca sahillerinde palamut hareketine sıkı takip

İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri, palamut sezonunun hareketlenmesiyle Akçakoca'da balıkçı tekneleri ve taşıma araçlarında sıkı mevzuat denetimi yapıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Akçakoca sahillerinde palamut hareketine sıkı takip

Denetimler sahaya indi

DÜZCE(İHA) — Akçakoca'da palamut avcılığının yoğunlaşması üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri sahada denetimlere başladı. Ekipler, kıyı ve açık deniz hattında görev yaparak balıkçı tekneleri ile taşıma araçlarında incelemeler yürütüyor.

Denetimlerin odağı:

Kontrollerde, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygunluğu öncelikli konu olarak ele alınıyor. Ekipler, tekneler ve taşıma araçlarında belge, av miktarı ve uygulamaların usule uygunluğunu değerlendiriyor; ihlaller tespit edildiğinde gerekli işlemler uygulanıyor.

Amaç: kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, denetimlerin amacını su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması olarak açıklıyor. Akçakoca'daki palamut hareketliliği süresince ekiplerin denetimlerini artırarak düzenli biçimde sürdürmesi planlanıyor.

AKÇAKOCA’DA YOĞUNLAŞAN PALAMUT AVCILIĞI NEDENİYLE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL...

AKÇAKOCA’DA YOĞUNLAŞAN PALAMUT AVCILIĞI NEDENİYLE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ SU ÜRÜNLERİ KONTROL EKİPLERİ SAHAYA İNDİ. EKİPLER, BALIKÇI TEKNELERİ VE TAŞIMA ARAÇLARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı
images

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı
images

Ataşehir mahallesi'nde sokağa taşan kavga: bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Tunceli'de zamanın izinde unutkanlık ve bakım ele alındı

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi

Elazığspor tribünlerinde tek ses hedefiyle taraftarlar Gakgoşlar altında birleşti

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı