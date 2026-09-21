aydin'da 14 günde geniş çaplı denetim: 236 aranan şahıs yakalandı

Aydın emniyetinin iki haftalık çalışmasında kapsamlı yakalamalar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-20 Eylül 2026 tarihleri arasını kapsayan denetim ve operasyonlarda kent genelinde güvenliği güçlendirmek amacıyla yoğun çalışma yürüttü. Gerçekleştirilen sorgulamalarda ve operasyonlarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı, suç aydınlatmalarına yönelik önemli adımlar atıldı.

Bu süre zarfında toplam 70.669 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 236 kişi yakalandı ve yakalananlardan 86 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

operasyonların ve suç aydınlatmalarının detayları:

Ekipler tarafından yürütülen araştırmalar sonucunda 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında ise 118 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ve silahla mücadele kapsamında ise ele geçirilenler arasında 196 gram uyuşturucu madde, 337 adet sentetik ecza, 8 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet av tüfeği veya pompalı tüfek ile 121 adet fişek yer aldı.

trafik denetimleri ve uygulanan işlemler:

Trafik güvenliğine yönelik denetimlerde 47.858 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 11.205 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 379 araç trafikten men edildi. Emniyet, bu tür denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama hedefiyle sürdürüleceğini bildirdi.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 7-20 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 70 BİN 669 ŞAHIS SORGULANIRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 236 ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANAN ŞAHISLARDAN 86'SI TUTUKLANDI.