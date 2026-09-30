Dolar 49,0145 +0,03%
Euro 55,6803 +0,17%
Bist 12.006,76 -2,31%
Altın Gram 6.632,13 +0,69%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 98,69 +2,63%
--°

Baraj taşkını sonrası Darıçayırı'nda temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Darıçayırı Mahallesi'nde barajın taşması sonrası ekipler cadde ve evleri çamurdan temizleyip ulaşımı yeniden sağladı; ilçe genelinde 18 okul tatil edildi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:34

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Baraj taşkını sonrası Darıçayırı'nda temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Darıçayırı'nda taşkın sonrası son durum

Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde baraj bölgesinden taşan suların yarattığı hasarın ardından, mahallede yürütülen çalışmalarda son gelişmeler havadan görüntülendi. Suların çekilmesiyle cadde ve sokaklarda biriken çamur temizlendi, bazı noktalar yeniden trafiğe açıldı ve iyileştirme çalışmaları hız kazandı.

Temizlik ve ulaşım çalışmaları devam ediyor:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkın nedeniyle yollar, kamu kurumları ve yerleşim yerlerinde biriken çamur ve tortuları temizlemek için ortak hareket etti. Ekipler, kendi olanaklarıyla temizlik yapmakta zorlanan vatandaşlara ev ve bahçe tahliyesi ile temizlik süreçlerinde destek sağladı. Bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ahırlardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da zamanında tahliye edildi.

Yetkililer, su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığını ve yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini belirtiyor. Temizlik ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor; tespitler, zarar gören konut ve tarım arazilerinin onarımı için temel veri oluşturacak.

Eğitim ve koordinasyon önlemleri:

Olumsuz hava koşulları ve temizlik çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ilçe genelinde okullarda alınan tedbirler genişletildi. Daha önce eğitime ara verilen Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu ile birlikte, ilçede tedbir amaçlı kapatılan okul sayısı 18'e yükseltildi.

Afet müdahalesinde SASKİ, Karasu Belediyesi, AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri aktif rol aldı. Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral bölgedeki müdahalenin önceki olaylara kıyasla daha kapsamlı olduğunu vurgulayarak, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan'ın ve bakanlık talimatının çalışmalara hız kazandırdığını söyledi. Muhtar, gelecek ekiplerin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile AFAD ekipleri eşliğinde detaylı tespit yapacağını belirtti.

Havadan çekilen görüntüler, taşkının etkilediği alanlarda temizlik ve altyapı müdahalelerinin sürdüğünü gösteriyor. Yerel yetkililer, vatandaşları temizlik ve hasar tespiti süreçlerinde yetkililerle işbirliği yapmaya davet ederken, kısa vadede geçici önlemlerin devam edeceğini açıkladı.

DARIÇAYIRI MAHALLESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

DARIÇAYIRI MAHALLESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu
images

Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası için ortak hizmet binası projesi hazı...
images

çorum’da genç park için kamulaştırma tamamlanan alanlarda yıkım sürüyor
images

Çankırı ormanlarında vaşağın sessiz yürüyüşü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

Fatih Mahallesi'nde gerginlik silahlı kavgaya dönüştü: genç hayatını kaybetti

Batman'da Fatih Mahallesi'nde silahlı kavgada 27 yaşındaki M.Ş. yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor