Baraj taşkını sonrası Darıçayırı'nda temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Darıçayırı'nda taşkın sonrası son durum

Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde baraj bölgesinden taşan suların yarattığı hasarın ardından, mahallede yürütülen çalışmalarda son gelişmeler havadan görüntülendi. Suların çekilmesiyle cadde ve sokaklarda biriken çamur temizlendi, bazı noktalar yeniden trafiğe açıldı ve iyileştirme çalışmaları hız kazandı.

Temizlik ve ulaşım çalışmaları devam ediyor:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, taşkın nedeniyle yollar, kamu kurumları ve yerleşim yerlerinde biriken çamur ve tortuları temizlemek için ortak hareket etti. Ekipler, kendi olanaklarıyla temizlik yapmakta zorlanan vatandaşlara ev ve bahçe tahliyesi ile temizlik süreçlerinde destek sağladı. Bölgede herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ahırlardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da zamanında tahliye edildi.

Yetkililer, su seviyesinin yer yer 1 metreyi aştığını ve yaklaşık 60 hanenin etkilendiğini belirtiyor. Temizlik ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor; tespitler, zarar gören konut ve tarım arazilerinin onarımı için temel veri oluşturacak.

Eğitim ve koordinasyon önlemleri:

Olumsuz hava koşulları ve temizlik çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ilçe genelinde okullarda alınan tedbirler genişletildi. Daha önce eğitime ara verilen Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu ile birlikte, ilçede tedbir amaçlı kapatılan okul sayısı 18'e yükseltildi.

Afet müdahalesinde SASKİ, Karasu Belediyesi, AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri aktif rol aldı. Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral bölgedeki müdahalenin önceki olaylara kıyasla daha kapsamlı olduğunu vurgulayarak, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan'ın ve bakanlık talimatının çalışmalara hız kazandırdığını söyledi. Muhtar, gelecek ekiplerin Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile AFAD ekipleri eşliğinde detaylı tespit yapacağını belirtti.

Havadan çekilen görüntüler, taşkının etkilediği alanlarda temizlik ve altyapı müdahalelerinin sürdüğünü gösteriyor. Yerel yetkililer, vatandaşları temizlik ve hasar tespiti süreçlerinde yetkililerle işbirliği yapmaya davet ederken, kısa vadede geçici önlemlerin devam edeceğini açıkladı.

DARIÇAYIRI MAHALLESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ