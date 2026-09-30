Kırklareli'de Karacaibrahim ve Pınar'da su kesintisi: altyapı çalışması ve ana hat arızası

Kırklareli Belediyesi açıklaması:

Kırklareli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Karacaibrahim ve Pınar mahallelerinde su kesintisi uygulandığı bildirildi. Açıklamada, kesintinin hem devam eden altyapı çalışmaları hem de ana hattaki arıza nedeniyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

Etkilenen alanlar:

Belediye açıklamasına göre Karacaibrahim Mahallesinde süren altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacak. Ayrıca Karacaibrahim’deki ana hatta meydana gelen ana hat arızası, Pınar Mahallesi’nin bir bölümünü besleyen hattı etkileyerek bu mahallede de kısmi su kesintisine yol açtı.

Arızanın giderilme durumu:

Açıklamada, arıza giderilene kadar şebekeye su verilemeyeceği belirtildi. Kırklareli Belediyesi, sorunun çözülmesi ve şebekenin normal akışa dönmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

KIRKLARELİ’NDE KARACAİBRAHİM VE PINAR MAHALLELERİNDE YAŞANAN ANA HAT ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILDI.