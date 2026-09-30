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Yapay zekâ destekli yerli SADES ile değerlemede dijital dönüşüm başladı

Türkiye'nin yerli yapay zekâ altyapısı SADES, veri toplama, analiz ve rapor kontrolünü hızlandırarak hata riskini azaltıyor ve süreçleri dijitalleştiriyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yapay zekâ destekli yerli SADES ile değerlemede dijital dönüşüm başladı

SADES ile değerleme süreçleri nasıl değişiyor:

Türkiye’de geliştirilen yerli ve millî yapay zekâ destekli altyapı SADES, gayrimenkul değerleme işlemlerinde veri analizi, süreç yönetimi ve rapor kontrolü ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunuyor. ARGE Gayrimenkul Değerleme tarafından operasyonlara entegre edilen sistem, verinin gücünü değerleme uzmanlarının deneyimiyle bir arada kullanmayı hedefliyor ve insan kaynaklı hata riskini azaltmayı amaçlıyor.

SADES; veri toplama, belge analizi, saha verisi yönetimi ve rapor kontrolü aşamalarını destekleyerek uzmanların rapor hazırlama sürecini daha hızlı, tutarlı ve izlenebilir hale getiriyor. Sistem, saha verilerinin dijital kaydını tutuyor, raporlardaki eksiklikleri ve uyumsuzlukları işaretliyor ve uzmanların odaklanması gereken noktaları görünür kılıyor.

Sistem işleyişi ve kullanım alanları:

SADES, lokasyon ve emsal analizinden tapu, ruhsat ve imar belgelerinin incelenmesine kadar pek çok adımı destekliyor. ARGE, sistem sayesinde taşınmaza ilişkin belgeler ile saha araştırmaları ve piyasa verilerini uzman değerlendirmesiyle birlikte ele alıyor; kontrol gerektiren noktaların görünür kılınması uzmanların ilgili belgeleri daha ayrıntılı incelemesine yardımcı oluyor.

Sistem tarafından işaretlenen eksiklik veya uyumsuzluklar, uzmanların ek bilgi ihtiyaçlarını belirlemesine ve bu bilgilerin değerlemeye etkisini değerlendirmesine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, raporların hem biçimsel doğruluğunu hem de piyasa gerçekleriyle tutarlılığını artırıyor.

ABD'deki standart değişikliği ile karşılaştırma:

Uluslararası alanda da raporlama yapılarında güncellemeler sürüyor. FannieMae ve Freddie Mac'in yürüttüğü UniformAppraisalDataset UAD 3.6 çalışması, konut değerleme raporlarında veri ve raporlama düzenini yeniliyor. İki kurumun yayımladığı bilgilere göre, ortak rapor iletim portalı UCDP’ye 2 Kasım 2026 ve sonrasında sunulacak yeni raporlarda UAD 3.6 kullanımı zorunlu olacak ve dinamik raporlama ile standart veri alanları esas alınacak.

Bu değişiklik kapsamında geliştirilen kontrol arayüzleri, rapor verilerini eksiksizlik, biçim ve veri türü geçerliliği ile makullük açısından inceleyecek. ARGE Gayrimenkul Değerleme ise, UAD 3.6 zorunluluğu gelmeden önce kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği SADES altyapısını 1,5 senedir aktif olarak kullanıyor ve dijital dönüşüme sahada öncülük ediyor.

Dr. Ahmet Cem Gel konuyla ilgili olarak, sektörde ihtiyaçları sahada gördüklerini ve mesleki deneyimi teknolojiyle birleştirdiklerini belirtiyor. Süreçlerin dijitalleştirilmesinin operasyonel verimliliği artırmayı, raporlama süreçlerini hızlandırmayı ve insan kaynaklı hata riskini azaltmayı hedeflediğini vurguluyor.

Sonuç olarak, SADES gibi yerli çözümler sektörel uzmanlığı teknolojik altyapıyla birleştirerek raporlamada tutarlılık, hız ve izlenebilirlik sağlıyor. Uzmanların değerlendirme sorumluluğu korunurken, veri temelli kontrol mekanizmaları iş akışlarını destekleyerek değerleme hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeyi amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN YERLİ VE MİLLÎ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEKNOLOJİ, GAYRİMENKUL DEĞERLEME...

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN YERLİ VE MİLLÎ YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEKNOLOJİ, GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN VERİ ANALİZİ, SÜREÇ YÖNETİMİ VE RAPOR KONTROLÜ İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM SUNUYOR. VERİNİN GÜCÜNÜ DEĞERLEME UZMANLARININ DENEYİMİYLE BİR ARAYA GETİREN SİSTEM, İNSAN KAYNAKLI HATA RİSKİNİ AZALTMAYI VE RAPORLAMA SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAYI AMAÇLIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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