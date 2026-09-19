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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: Trossard ve üç isim Diyarbakır'a götürülmedi

Beşiktaş, Süper Lig 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maça gitti; kamp kadrosu duyuruldu, Trossard ile üç oyuncu yer almadı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:40

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: Trossard ve üç isim Diyarbakır'a götürülmedi

Beşiktaş kamp kadrosunu açıkladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Diyarbakır'a hareket etti.

maç hazırlığı ve yolculuk:

Takım son antrenmanını yaparak maç öncesi programını tamamladı. Kulüp, deplasman organizasyonunu özel uçak ile gerçekleştirerek kafilenin Diyarbakır'a transferini sağladı ve teknik ekip geçen dönemin çalışmaları doğrultusunda son düzenlemeleri yaptı.

kadro ve eksikler:

Kamp kadrosunda Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Amir Murillo yer aldı.

Öte yandan, topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi saptanan Leandro Trossard ile birlikte Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu Diyarbakır'a götürülmedi.

BEŞİKTAŞ&#039;IN, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI İÇİN...

BEŞİKTAŞ'IN, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA OYNAYACAĞI AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI İÇİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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