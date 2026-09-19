Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: Trossard ve üç isim Diyarbakır'a götürülmedi

Beşiktaş, Süper Lig 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maça gitti; kamp kadrosu duyuruldu, Trossard ile üç oyuncu yer almadı.