Üniversite hastanesinde altyapı güçlendiriliyor: Ulusoy’dan kapsamlı ziyaret

Rektör Ulusoy, BEUN Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, BEUN Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen yenileme ve sağlık hizmeti çalışmalarını yerinde inceledi. Rektör Ulusoy’a incelemelerinde Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır, üniversite ve hastane yönetimi ile birim sorumluları eşlik etti.

yenileme çalışmaları ve birim ziyaretleri:

İncelemeler kapsamında Rektör Ulusoy ilk olarak Dermatoloji ve Fizik Tedavi Ünitesini ziyaret ederek, dış cephe yenilemelerinden iç mekan tadilatlarına kadar süren fiziki iyileştirmeler hakkında Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır’dan bilgi aldı. Ardından, yapımı bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulan Diyaliz Merkezini gezdi; merkezin teknik donanımı ve hizmet kapasitesi yetkililerce aktarıldı.

Başhekim Bahadır, Diyaliz Merkezinin 7 gün 24 saat kesintisiz esasla çalıştığını ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı. Rektör Ulusoy, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

tanı, tedavi süreçleri ve lojistik geliştirmeler:

Rektör Ulusoy ziyaretine Gastroenteroloji Birimiyle devam ederek burada yürütülen tanı ve tedavi süreçleri hakkında birim sorumlularından bilgi aldı; yatan hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ziyaretin son bölümünde Genel Dahiliye Endokrinoloji Servisinde gerçekleştirilen incelemede ise hastanenin lojistik altyapısını güçlendiren Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, sistemin acil tetkik örnekleri, kan üniteleri ve laboratuvar numunelerinin birimler arasında çok daha hızlı, güvenli ve hijyenik şekilde sevk edilmesini sağladığını; bunun operasyonel süreçlere önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, ‘Üniversite Hastanemizde tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdik. Sürdürülen projeleri ve fiziki iyileştirmeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. İncelemelerimiz sırasında tedavi gören kıymetli hastalarımızı ve ailelerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, yalnızca şehrimiz için değil; Batı Karadeniz Bölgesi ve hatta farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımız için de son derece güçlü bir sağlık kurumudur. Hastanemizin sunduğu hizmet kalitesini artırmak ve kurumumuzu her geçen gün daha da ileri bir konuma taşımak adına tüm ekibimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yürütülen nitelikli altyapı çalışmalarından sağlık hizmetlerinin sunumuna kadar Hastanemizin gelişimine emek veren başta Başhekimimiz olmak üzere tüm akademisyenlerimize, sağlık personelimize ve idari çalışanlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyor; görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hastanenin fiziki altyapı iyileştirmeleri, hasta konforunu artırmaya yönelik hizmet gelişimleri ve operasyonel verimliliği yükselten teknolojik uygulamaların değerlendirilmesiyle sonlandı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY, BEUN HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN YENİLEME VE SAĞLIK HİZMETİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYİP GÖREV BAŞINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNE BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLEDİ.