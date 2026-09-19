Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Üniversite hastanesinde altyapı güçlendiriliyor: Ulusoy’dan kapsamlı ziyaret

BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, hastanede süren yenileme, hizmete giren diyaliz merkezi ve pnömatik tüp sistemini yerinde inceleyip ekiple görüştü.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Üniversite hastanesinde altyapı güçlendiriliyor: Ulusoy’dan kapsamlı ziyaret

Rektör Ulusoy, BEUN Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, BEUN Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette yürütülen yenileme ve sağlık hizmeti çalışmalarını yerinde inceledi. Rektör Ulusoy’a incelemelerinde Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır, üniversite ve hastane yönetimi ile birim sorumluları eşlik etti.

yenileme çalışmaları ve birim ziyaretleri:

İncelemeler kapsamında Rektör Ulusoy ilk olarak Dermatoloji ve Fizik Tedavi Ünitesini ziyaret ederek, dış cephe yenilemelerinden iç mekan tadilatlarına kadar süren fiziki iyileştirmeler hakkında Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır’dan bilgi aldı. Ardından, yapımı bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulan Diyaliz Merkezini gezdi; merkezin teknik donanımı ve hizmet kapasitesi yetkililerce aktarıldı.

Başhekim Bahadır, Diyaliz Merkezinin 7 gün 24 saat kesintisiz esasla çalıştığını ve yüksek kalitede sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı. Rektör Ulusoy, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

tanı, tedavi süreçleri ve lojistik geliştirmeler:

Rektör Ulusoy ziyaretine Gastroenteroloji Birimiyle devam ederek burada yürütülen tanı ve tedavi süreçleri hakkında birim sorumlularından bilgi aldı; yatan hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ziyaretin son bölümünde Genel Dahiliye Endokrinoloji Servisinde gerçekleştirilen incelemede ise hastanenin lojistik altyapısını güçlendiren Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi hakkında bilgi verildi.

Yetkililer, sistemin acil tetkik örnekleri, kan üniteleri ve laboratuvar numunelerinin birimler arasında çok daha hızlı, güvenli ve hijyenik şekilde sevk edilmesini sağladığını; bunun operasyonel süreçlere önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, ‘Üniversite Hastanemizde tamamlanan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdik. Sürdürülen projeleri ve fiziki iyileştirmeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. İncelemelerimiz sırasında tedavi gören kıymetli hastalarımızı ve ailelerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, yalnızca şehrimiz için değil; Batı Karadeniz Bölgesi ve hatta farklı bölgelerden gelen vatandaşlarımız için de son derece güçlü bir sağlık kurumudur. Hastanemizin sunduğu hizmet kalitesini artırmak ve kurumumuzu her geçen gün daha da ileri bir konuma taşımak adına tüm ekibimizle birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yürütülen nitelikli altyapı çalışmalarından sağlık hizmetlerinin sunumuna kadar Hastanemizin gelişimine emek veren başta Başhekimimiz olmak üzere tüm akademisyenlerimize, sağlık personelimize ve idari çalışanlarımıza en içten duygularımla teşekkür ediyor; görevlerinde sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum.’ ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hastanenin fiziki altyapı iyileştirmeleri, hasta konforunu artırmaya yönelik hizmet gelişimleri ve operasyonel verimliliği yükselten teknolojik uygulamaların değerlendirilmesiyle sonlandı.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY, BEUN HASTANESİNİ...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET ULUSOY, BEUN HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN YENİLEME VE SAĞLIK HİZMETİ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYİP GÖREV BAŞINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNE BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da gökyüzünü büyüleyen hava şöleni: Türk Yıldızları sahnede
images

Eski bir uçuşun duygusu: 92 yaşındaki Kıbrıs Gazisi DC-3 ile yeniden buluştu
images

Marmaris'te anma ve dayanışma: 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileriyle bir arada
images

Manisa'da gaziler ve şehit aileleri için belediyeden vefa buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı