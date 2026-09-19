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Çorum'da temkinli başlangıç: Corendon Alanyaspor karşısında ilk 15 dakika 0-0

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Çorum FK, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor; ilk 15 dakikası 0-0 tamamlandı ve maç sürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Çorum'da temkinli başlangıç: Corendon Alanyaspor karşısında ilk 15 dakika 0-0

maçta son durum

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Çorum FK, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın 15. dakikası itibarıyla skor 0-0 ve maç devam ediyor.

ilk 15 dakikada gözlemler:

Her iki ekip de temkinli bir başlangıç yaptı; oyunun ağırlığı orta sahada sürüyor ve net gol pozisyonları sınırlı kaldı. Takımlar henüz yüksek riskli ataklar yerine kontrollü oyun tercih etti.

ilerleyen dakikalarda ne beklenmeli:

Maçın ilerleyen bölümlerinde tempo artışı ve kanat kullanımında daha fazla etkinlik beklenebilir. İlk golü arayan taraf oyunun kontrolünü ele geçirmeye çalışacak; taktiksel değişiklikler maçın kaderini belirleyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA ÇORUM FK, SAHASINDA CORENDON ALANYAPOR İLE KARŞI KARŞIYA...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA ÇORUM FK, SAHASINDA CORENDON ALANYAPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI 0-0 EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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