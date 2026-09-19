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Muhasebeciler Muş'ta mesleğin geleceğini masaya yatırdı

62. Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Platform Toplantısı Muş’ta yapıldı; mevzuat, dijital dönüşüm ve meslek yasası gündemdeydi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Muhasebeciler Muş'ta mesleğin geleceğini masaya yatırdı

muhasebenin bölgesel gündemi muş'ta masaya yatırıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odaları Platformu, 62. toplantısını Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda bölge odaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle mesleğin geleceğine dair kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

toplantının öncelikli konuları:

Gündemde, meslek mensuplarının artan iş yükü, kazanç-risk dengesi, son dönemde yapılan mevzuat değişiklikleri, mesleki eylem planları ile meslek yasası ve kazanımların korunması gibi başlıklar yer aldı. Katılımcılar, bu alanlarda ortak çözüm önerileri geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı ve değişen ekonomik koşullarla dijital dönüşümün mesleğin işleyişine etkileri ayrıntılı şekilde tartışıldı.

Toplantıda ayrıca meslek mensuplarının yeni konum ve sorumlulukları; çağın gerekleri olan dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik ekseninde oluşabilecek rol değişiklikleri ele alındı. Bu tartışmalar, bölgedeki uygulamalar ile merkezi düzenlemeler arasındaki uyumun sağlanmasına yönelik önerilerin şekillenmesine zemin hazırladı.

katılımcılar, divan ve kapanış:

Programa TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen SMMM oda başkanları katıldı. Toplantı divanında Muş SMMM Odası Başkanı Kutbettin Sönmezer, Malatya SMMM Odası Başkanı Serdar Böke ve Adıyaman SMMM Odası Başkanı Aziz Çelik yer aldı. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız toplantıda mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve meslektaşların karşılaştığı sorunların çözümünde ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Toplantının sonunda Kutbettin Sönmezer, katılımcılara günün anısına plaket takdim etti. Program gala yemeğiyle son buldu; burada meslek mensupları samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunarak toplantıyı tamamladı.

MUŞ&#039;TA DÜZENLENEN 62. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SMMM ODALARI PLATFORM TOPLANTISI&#039;NDA, MESLEK...

MUŞ'TA DÜZENLENEN 62. DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU SMMM ODALARI PLATFORM TOPLANTISI'NDA, MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI İLE MESLEĞİN GELECEĞİNE İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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