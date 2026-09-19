Çiftlikte gece baskını: kurt koyun sürüsüne saldırdı

olayın detayları:

Edirne merkeze bağlı Kemalköy'de, Tekin Duğan'a ait çiftlikte gece saatlerinde bir kurtun çiftliğe girdiği bildirildi. Kurtun sürüye saldırısı sonucunda bir koyun telef oldu ve bir koç yaralandı.

Olay, gece meydana geldi; zarar sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol eden çiftlik sahibi tarafından fark edildi. Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detaylar çiftlik sahibinin tespitleriyle sınırlı kaldı.

köydeki tedirginlik:

Saldırı, köyde tedirginliğe neden oldu. Çiftlik sahibi ve köylüler, sabah saatlerindeki keşif ile saldırının etkilerini gördü ve olay köyde endişe yarattı.

Olayla ilgili yetkili kurumların veya köy temsilcilerinin açıklaması haberde yer almadı; saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan hayvanların durumu çiftlik sahibi tarafından aktarıldığı şekliyle kamuoyuna yansıdı.

EDİRNE’DE KIŞLAYA KURT GİRDİ: 1 KOYUN TELEF OLDU, 1 KOÇ AĞIR YARALANDI