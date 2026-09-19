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Çiftlikte gece baskını: kurt koyun sürüsüne saldırdı

Edirne'nin Kemalköy'de gece çiftliğe giren bir kurt, Tekin Duğan'a ait sürüye saldırdı; sabah fark edilen olayda bir koyun telef oldu, bir koç yaralandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Çiftlikte gece baskını: kurt koyun sürüsüne saldırdı

olayın detayları:

Edirne merkeze bağlı Kemalköy'de, Tekin Duğan'a ait çiftlikte gece saatlerinde bir kurtun çiftliğe girdiği bildirildi. Kurtun sürüye saldırısı sonucunda bir koyun telef oldu ve bir koç yaralandı.

Olay, gece meydana geldi; zarar sabah saatlerinde hayvanlarını kontrol eden çiftlik sahibi tarafından fark edildi. Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair detaylar çiftlik sahibinin tespitleriyle sınırlı kaldı.

köydeki tedirginlik:

Saldırı, köyde tedirginliğe neden oldu. Çiftlik sahibi ve köylüler, sabah saatlerindeki keşif ile saldırının etkilerini gördü ve olay köyde endişe yarattı.

Olayla ilgili yetkili kurumların veya köy temsilcilerinin açıklaması haberde yer almadı; saldırıda yaşamını yitiren ve yaralanan hayvanların durumu çiftlik sahibi tarafından aktarıldığı şekliyle kamuoyuna yansıdı.

EDİRNE’DE KIŞLAYA KURT GİRDİ: 1 KOYUN TELEF OLDU, 1 KOÇ AĞIR YARALANDI

EDİRNE’DE KIŞLAYA KURT GİRDİ: 1 KOYUN TELEF OLDU, 1 KOÇ AĞIR YARALANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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