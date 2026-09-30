Bir haftalık direniş sona erdi: yeni motosikletiyle kazaya karışan belediye çalışanı vefat etti

Kaza ve ilk müdahale:

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde 22 Eylül'de meydana gelen kazada, Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haluk Ekinci (38) bir hafta önce aldığı motosikletiyle seyir halindeyken karşı yöndeki sokağa girmek için manevra yaptı. Arkadan gelen kamyonu son anda fark eden Ekinci, sürücünün tüm çabasına rağmen kamyonun önünde sürüklenmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ekinci, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsünün aracı durdurmak için gösterdiği çaba ve Ekinci'nin motosikletiyle kamyonun önünde sürüklendiği anlar net şekilde görülüyor. Kazada motosikletin yaklaşık 30 metre kamyonun önünde sürüklendiği bildirildi.

Kamyon sürücüsü kazayı fark eder etmez frene basarak aracı durdurmayı başardı; yetkililer olay yerinde inceleme yaptı.

Tedavi süreci ve cenaze teslimi:

Hastanede yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından Haluk Ekinci dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi ve işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze bugün ağabeyi ve yakınları tarafından teslim alındı; teslim sırasında ağabeyin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Ekinci'nin cenazesi, memleketi Aksu'daki Yeşilkaraman mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.