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İlçelerde gıda denetimleri sıklaştı: tüketici sağlığı öncelik

Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, hijyen, muhafaza ve ürün uygunluğunu denetledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İlçelerde gıda denetimleri sıklaştı: tüketici sağlığı öncelik

Denetimlerin kapsamı:

Afyonkarahisar'ın Çobanlar, Dazkırı ve Evciler ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik resmi kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında işletmelerin mevzuata uygunluğu öncelikli olarak incelendi.

Uygulanan kriterler:

Kontrollerde işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve gıda maddelerinin belirlenen kalite kriterlerine uygunluğu ele alındı. Ekipler, izlenebilirlik, etiketleme ve saklama sıcaklıkları gibi uygulamaları değerlendirerek eksik veya uygunsuz bulunan noktaları tespit etti.

Amaç ve sonuçlar:

Denetimlerin temel amacı, tüketici sağlığının korunması ve halkın güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması olarak belirtildi. Yapılan incelemeler sonucu belirlenen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapıldı; gerektiğinde idari işlemler uygulanabileceği kaydedildi.

Bu tür rutin denetimlerin devam edeceği ve işletmelerin mevzuata uygun üretim ile hizmet sunmalarının öneminin vurgulandığı bildirildi. Tüketicilerin şüpheli gördükleri uygulamaları ilgili müdürlüklere bildirmeleri istendi.

AFYONKARAHİSAR’IN ÇOBANLAR, DAZKIRI VE EVCİLER İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK RESMİ...

AFYONKARAHİSAR’IN ÇOBANLAR, DAZKIRI VE EVCİLER İLÇELERİNDE GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK RESMİ KONTROL VE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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