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Çarpmanın ardından Şile Yolu'nda kısa süreli trafik aksaması

Çekmeköy Ömerli'de Şile Yolu (D020) üzerinde 34 PNU 943 plakalı otomobilin bariyere çarpması sonucu araç ağır hasar aldı; yol kısa süreli kapandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:26

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çarpmanın ardından Şile Yolu'nda kısa süreli trafik aksaması

kaza ve ilk bulgular:

Çekmeköy Ömerli Mahallesi, Şile Yolu (D020) üzerinde saat 12.30 civarında bir trafik kazası yaşandı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PNU 943 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön bölümü hurdaya dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

hasar ve aracın konumu:

Çarpışma sonucu otomobilin ön kısmında ağır maddi hasar oluştu ve araç yolda kalacak şekilde zarar gördü. Görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki ilk incelemeler, çarpmanın aracın ön mekanik bölümlerine önemli ölçüde zarar verdiğini gösterdi; araç kullanılamaz hale geldiği için trafikte engel oluşturdu.

müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Jandarma Trafik ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek amacıyla olay yerinde güvenlik tedbirleri aldı ve trafiği kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kazaya müdahale eden ekipler, ağır hasarlı aracı çekici ile yoldan kaldırdıktan sonra güzergâh yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ÇEKMEKÖY ÖMERLİ MEVKİİNDE D020 KARAYOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR OTOMOBİL AĞIR...

ÇEKMEKÖY ÖMERLİ MEVKİİNDE D020 KARAYOLU ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR OTOMOBİL AĞIR HASAR ALARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ. ÖLEN YA DA YARALANANIN OLMADIĞI KAZADA YOL KISA SÜRELİĞİNE TRAFİĞE KAPATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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