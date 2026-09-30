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pelitköy çocuk kulübü'nde hak ve sorumluluk eğitimi gerçekleşti

Burhaniye Pelitköy Çocuk Kulübü'nde Hakan Sezen, çocuklara hak, adalet, sorumluluk ve bilinçli tüketici olma konularında değerler eğitimi verdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:28

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EDİTÖR: Ayşe Şen

pelitköy çocuk kulübü'nde hak ve sorumluluk eğitimi gerçekleşti

Pelitköy Çocuk Kulübü'nde sohbet formatında değerler eğitimi

Burhaniye Pelitköy Mahallesi Camii çatısı altında düzenlenen programda İmam Hatibi ve Gençlik Koordinatörü Hakan Sezen çocuklarla bir araya geldi. Sohbet usulü ilerleyen eğitim ilgi gördü ve çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Eğitimin odağı:

Sezen, konuşmasında hak aramak ile haksızlık yapmak arasındaki ince çizgi üzerinde durdu. Programda ayrıca kul hakkı ve kamu hakkı konuları ele alındı; çocuklara hem bireysel hakların hem de başkalarının haklarına saygı göstermenin önemi anlatıldı. Eğitimde hak, adalet, sorumluluk ve emanet kavramları basit, anlaşılır örneklerle açıklandı.

Çocuklarla uygulamalı örnekler:

Eğitim sırasında günlük hayattan alınan kısa örnekler üzerinden sohbetler yapıldı, sorularla çocukların konuya aktif katılımı sağlandı. Bilinçli tüketici olma vurgusu yapılarak, tüketim tercihlerinin hak ve sorumluluklarla nasıl ilişkili olduğu üzerinde duruldu. Amaç, çocukların küçük yaşlardan itibaren doğru davranış kalıpları ve etik anlayış geliştirmeleriydi.

Programın kapanışı:

Katılımcılarla yapılan değerlendirmelerin ardından program samimi bir atmosferde sona erdi ve etkinlikte çiğ köfte ikramı yapıldı. Düzenlenen eğitim, hem çocukların hem de ailelerin ilgisini çeken bir etkinlik olarak kayda geçti.

EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİLER

EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİLER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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