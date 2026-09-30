Yolda açılan rögar kapağı yaşlı kadını 4 metre derinliğe düşürdü

Olay bugün saat 13:00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen yaşlı kadın, üzerine bastığı rögar kapağının aniden açılması sonucu yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.

olayın seyri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, düşen kadını fark ederek müdahaleye başladı; gelen bilgiler, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını iki kez tekrarladığı yönünde.

müdahale ve son durum:

İtfaiye ekipleri kadını çukurdan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI