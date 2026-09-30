Yolda açılan rögar kapağı yaşlı kadını 4 metre derinliğe düşürdü
Olay bugün saat 13:00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen yaşlı kadın, üzerine bastığı rögar kapağının aniden açılması sonucu yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düştü.
olayın seyri:
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, düşen kadını fark ederek müdahaleye başladı; gelen bilgiler, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını iki kez tekrarladığı yönünde.
müdahale ve son durum:
İtfaiye ekipleri kadını çukurdan çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!