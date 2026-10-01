hastaneden normal doğuma güçlü destek: anne adaylarına bilgilendirme stantı açıldı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde normal doğum bilinci öne çıktı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme standı açıldı. Etkinliğin amacı, normal doğumla ilgili farkındalığı artırmak ve gebelerin doğum süreci hakkında doğru, güncel bilgiye ulaşmasını sağlamak olarak açıklandı. Standı kadın doğum uzmanları, ebeler ve doğum eğitmenleri ziyaretçilere rehberlik etmek üzere görevlendirildi.

Stand açılışı ve bilgilendirme:

Standta doğuma hazırlık süreci, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından önemi ile doğum seçeneklerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaretçilere doğum esnasında uygulanabilecek rahatlatıcı yöntemler, emzirme ve yenidoğan bakımı hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca hastanenin sunduğu hizmetler, doğum okulu programları ve ebe-led doğum desteği gibi uygulamalar anlatıldı.

Hastane uygulamaları ve yöneticilerin mesajı:

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, açılışta normal doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu vurgulayarak anne ve bebeğin sağlığının korunmasının temel öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Öztürk, yılda 14 bin doğum gerçekleştirdiklerini, kurumun ilk "anne dostu" hastanelerden biri olduğunu ve hastane prensibinin her zaman normal doğumu desteklemek olduğunu söyledi. Sezaryenin bir ameliyat olduğuna dikkat çeken Öztürk, ameliyatın vücut bütünlüğünü bozduğunu ve iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğünü aktardı.

Öztürk ayrıca, hastanede normal doğumu kolaylaştırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın "Her Gebeye Bir Ebe" projesinin uygulandığını ve hizmet kapsamında gebelerin erken dönemde ebeleriyle tanışma imkânı bulduğunu ifade etti. Hastanenin 7/24 kesintisiz hizmet verdiği ve gebelere doğum öncesi ile sonrası kapsamlı destek sunduğu vurgulandı.

Hastanenin profesyonel yaklaşımı:

Başhekim Öztürk, gebelerle birebir ilgilendiklerini; doğumla ilgili her soruya anında yanıt verildiğini, doğumu kolaylaştıracak yöntemlerin uygulandığını ve talep edenler için suda doğum imkânı bulunduğunu açıkladı. Ayrıca doğum sonrası bebek bakımına yönelik desteklerin, Anne-baba Doğum Okulu eğitimlerinin ve ebe polikliniklerinin anne adaylarına güven verdiği belirtildi.

Uzman ve hasta deneyimleri:

Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de hastanenin açıldığı ilk günden bu yana normal doğumu desteklemek için pek çok proje yürüttüğünü aktardı. Tekin, ebeliğin güçlendirilmesinin öncelikli proje olduğuna dikkat çekerek "ebesiz doğum olmaz" görüşünü paylaştı ve ebe poliklinikleri sayesinde gebe ile ebesinin erken dönemde tanışmasının doğum sürecine olumlu katkı sağladığını söyledi.

Standı ziyaret eden ve gebe okuluna katılan Şüheda Hanımtürk ise normal doğumu önerdiğini belirterek, süreç zorlayıcı olsa da ekip ve ebelerin desteğinin bu süreci kolaylaştırdığını anlattı. Hanımtürk, doğum öncesi eğitimin kendisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Stand hafta boyunca açık kalacak ve anne adayları ile ailelere normal doğum, doğuma hazırlık, emzirme ve yenidoğan bakımı konularında bilgi verilmeye devam edilecek. Hastane yetkilileri, bilinçli seçimlerin sağlıklı nesiller için önemine dikkat çekerek tüm anne adaylarını güvenilir kaynaklardan bilgi almaya davet etti.

NORMAL DOĞUMA İLİŞKİN FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI, ANNE ADAYLARININ DOĞUM SÜRECİ HAKKINDA DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİYE ULAŞMASININ SAĞLANMASI AMACIYLA HAZIRLANAN STANTTA, KADIN DOĞUM DOKTORLARI TARAFINDAN ZİYARETÇİLERE ÇEŞİTLİ BİLGİLER AKTARILDI.