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Centcom: Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla petrolün sevkiyatına destek verildi

Brad Cooper, CENTCOM güçlerinin Körfez ortaklarıyla Hürmüz Boğazı üzerinden 1 milyar varilden fazla ham petrolün güvenli taşınmasına destek sağladığını açıkladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 18:59

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EDİTÖR: Elif Demir

Centcom: Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla petrolün sevkiyatına destek verildi

Centcom: Hürmüz Boğazı'ndan 1 milyar varilden fazla petrolün sevkiyatına destek verildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, yayımladığı görüntülü mesajda, ABD güçlerinin Körfez bölgesindeki ortaklarıyla Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol sevkiyatlarına destek verdiğini duyurdu. Cooper, son dönemde boğaz üzerinden taşınan ham petrol miktarına vurgu yaptı.

Koordineli koruma ve geçişler:

Cooper, bu desteğin ticari gemilere sağlanan koordineli güvenlik hizmetleriyle sağlandığını belirtti. Açıklamaya göre, boğazdan geçen 2 binden fazla ticari gemiye koordineli koruma sağlanırken, bu destek neticesinde Hürmüz Boğazı üzerinden 1 milyar varilden fazla ham petrolün sevk edilmesine aracılık edildi. Cooper, "Bu, son birkaç ay içinde Hürmüz Boğazı üzerinden 1 milyar varilden fazla ham petrolün taşındığı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Mayın temizliği ve artan geçiş yoğunluğu:

Komutan, İran güçleri tarafından döşendiği öne sürülen deniz mayınlarının boğazdaki ana geçiş güzergahlarından temizlendiğini söyledi ve bunun binlerce geminin güvenli geçişine katkı sağladığını belirtti. Ayrıca Cooper, son iki haftada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol, ticari yük ve sıvılaştırılmış doğal gaz miktarının "son altı ayın herhangi bir döneminden daha yüksek" olduğunu kaydetti.

Abluka iddiası ve askeri adımlar:

Cooper, İran'ın ABD'nin uyguladığı ablukaya maruz kaldığını öne sürerek, "İran, demir gibi sağlam ablukamız sayesinde sıfır varil petrol ihraç etti" dedi. CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla çalışmayı sürdürdüğünü vurgulayan komutan, hava savunmasının güçlendirildiğini, yeni bir koalisyon taarruz dronları birimi oluşturulduğunu ve Hürmüz Boğazı ile çevresindeki suların açık ve tehditlerden arındırılmış tutulduğunu belirtti.

Cooper'ın açıklaması, CENTCOM'un bölgedeki deniz ve hava güvenliğine dair yürüttüğü faaliyetlerin ve ortaklarla koordinasyonun önemini öne çıkarıyor. Komutanlığın verdiği bu güvence, bölgeden geçen ticari deniz trafik akışının korunmasına dönük adımların sürdüğünü işaret ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, &quot;CENTCOM güçleri, Körfez’den 1...

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, "CENTCOM güçleri, Körfez’den 1 milyar varilden fazla ham petrolün sevk edilmesine destek oldu. İran, demir gibi sağlam ablukamız sayesinde sıfır varil petrol ihraç etti" dedi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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