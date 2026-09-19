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Yozgat’ta iki saatlik sağanak köy yaşamını etkiledi: cami, tarlalar ve yollar zarar gördü

Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde iki saat süren sağanak sele dönüştü; evler, bahçeler, tarım arazileri ve cami alt katı sular altında kaldı, köylüler destek bekliyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Yozgat’ta iki saatlik sağanak köy yaşamını etkiledi: cami, tarlalar ve yollar zarar gördü

olayın gelişimi:

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Kuzayca köyünde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede sele dönüştü. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız devam eden yoğun yağışın ardından köyde tarım arazileri, bahçeler ve bazı evler sel sularından etkilendi. Köyün merkez camisinin alt katı da suyla dolarken, köy yollarında ve kaldırım düzenlemelerinde ciddi zarar oluştu.

selin etkileri:

Şiddetli yağış, köy içindeki yolların ve kaldırımların bozulmasına, bahçe duvarlarının yıkılmasına ve tarım ekipmanlarının sular altında kalmasına neden oldu. Caminin alt katında bulunan morg ve kadınlar Kur’an kursu bölümleri suyla doldu; vatandaşlar biriken suyu tahliye etmek için çalışmalar başlattı. Sel nedeniyle köy yolunda seyir hâlinde olan bir beton mikseri de kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ayrıca bazı kaldırım taşları yerinden sökülürken arazi yolları kullanılamaz hale geldi.

köylülerin talepleri ve çalışmalar:

Selin hemen ardından köy sakinleri temizleme çalışmalarına başladı; ancak birikmiş çamur ve hasar için yetkili kurumlardan destek talep ediyorlar. Sel sularının tahliyesine yardım eden Yalçın Dursun, "Bize bir yardım lazım. Bize bir destek lazım. Burayı temizleyebilmemiz için suyun çekilmesi ve çamurun uzaklaştırılması gerekiyor" diyerek yetkililerin bölgeye gelmesini istedi. Köy halkından Mehmet Karaca ise yaşanan zararı özetleyerek, "İki saatlik yağan yağmurla bütün ekipmanlarımızı, evimizi, bahçe duvarlarımızı tamamen yerle bir etti. Mevcut yaşam alanlarımızı sel bastı. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

Köylüler, özellikle caminin temizlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi için devlet desteği talep ediyor. Ayrıca hasar tespit çalışmalarının yapılması ve zarar gören tarım arazileri, ekipmanlar ile yolların onarılması konusunda yetkililerden acil müdahale bekleniyor.

Yozgat’ta iki saatlik sağanak sele dönüştü: Evler, bahçeler ve tarım arazileri zarar...

Yozgat’ta iki saatlik sağanak sele dönüştü: Evler, bahçeler ve tarım arazileri zarar gördü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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