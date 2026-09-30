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Çine'de öğrencilerin güvenliğini güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı

Çine'de düzenlenen toplantıda Kaymakam Ali Erdoğan, Kemal Çiftçi ve okul müdürleri öğrenci güvenliği için tedbirleri ve kurumlar arası iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çine'de öğrencilerin güvenliğini güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı

Çine'de okul güvenliği toplantısı

Çine Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Ali Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve ilçedeki okul müdürleri katıldı. Toplantı, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

toplantıda ele alınan başlıca konular:

Kaymakam Ali Erdoğan başkanlığında yapılan değerlendirmede, okullarda karşılaşılabilecek sorunların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve eğitim ortamlarının güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar gündeme alındı. Taraflar, öğrencilerin okul ortamında huzurlu bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

kurumlar arası iş birliği ve yöneticilerin katkıları:

Toplantıda kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi; okul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlenerek uygulamaya dönük planlamalar yapıldı. Ayrıca, eğitim sürecinin sağlıklı şekilde devam etmesi için izleme ve koordinasyon mekanizmalarının işletilmesi kararlaştırıldı. Yetkililer, alınan kararların uygulanması ve düzenli değerlendirmelerle gerektiğinde ek adımların atılacağını bildirdi.

AYDIN&#039;IN ÇİNE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA...

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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