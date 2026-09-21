Denizkurdu-I/2026 tatbikatı üç denizde eş zamanlı başladı

Denizkurdu-I/2026 tatbikatı resmen başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı paylaşımda Denizkurdu-I/2026 tatbikatının başladığını bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre tatbikat, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahalarında eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Tatbikatın kapsamı:

MSB paylaşımında, tatbikata 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katıldığı belirtildi. Bu büyüklük, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonunda geniş çaplı planlama ve lojistik hazırlık gerektirdiğini gösteriyor.

Operasyonel vurgu ve hazırlıklar:

Resmî iletişimde tatbikatın icra sahaları olarak üç farklı deniz bölgesinin işaret edilmesi, aynı anda yürütülen faaliyetlerin çeşitli senaryoları kapsadığına işaret ediyor. Böyle bir organizasyon, muhabere, ikmal ve personel yönetiminde eşgüdüm yeteneğinin sınandığı bir uygulama olma niteliği taşıyor.

Bakanlığın kısa duyurusu detaylı tatbikat programı veya görev dağılımına ilişkin ayrıntılar içermese de, verilen sayı ve alan bilgileri tatbikatın ölçeği hakkında doğrudan bilgi veriyor. MSB'nin sosyal medya duyurusu, tatbikatın başladığını kamuoyuna ve ilgili birimlere resmi olarak ilan etme işlevini üstlendi.

DENİZKURDU-I/2026 TATBİKATI BAŞLADI