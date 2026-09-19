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Elazığlı sporcuda kuraşta Avrupa ikinciliği

Elazığlı sporcu Ali Asaf Çiçek, Bulgaristan Panagyurishte'deki Avrupa Kuraş Şampiyonası +83 kg kategorisinde Türkiye'yi temsil ederek ikinci oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Elazığlı sporcuda kuraşta Avrupa ikinciliği

Elazığlı sporcu uluslararası arenada ikinci olarak döndü

Bulgaristan’ın Panagyurishte kentinde 13-14 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası’nda Türkiye adına mücadele eden Ali Asaf Çiçek, +83 kilo kategorisinde elde ettiği dereceyle dikkat çekti. Elazığlı sporcu, turnuva boyunca sergilediği performansla Avrupa ikincisi oldu ve ülkesini başarıyla temsil etti.

Müsabaka süreci:

+83 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Çiçek, rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Turnuvadaki ilerleyişi ve finaldeki sonuç, sporcunun uluslararası deneyimini gösterirken, elde edilen ikincilik Türkiye adına önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Elazığ için önemi:

Çiçek’in derecesi, Elazığ’da yürütülen sporcu yetiştirme çalışmalarının somut bir sonucu olarak değerlendirildi. Bu başarı, hem kentteki antrenman programlarının verimliliğini hem de Türkiye’nin kuraş branşındaki rekabet gücünü yansıtan bir örnek oluşturdu. Ali Asaf Çiçek hem Elazığ’ı hem de Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ederek önemli bir derecenin sahibi oldu.

ELAZIĞLI SPORCU AVRUPA 2.&#039;Sİ OLDU

ELAZIĞLI SPORCU AVRUPA 2.'Sİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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