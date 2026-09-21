Eylül güneşi altında artan risk: mide ve bağırsak enfeksiyonlarına karşı önlem

Eylül sıcakları ve enfeksiyon riski

Eylül ayına girilmesine rağmen havaların yüksek seyretmesi, yaz boyunca sık görülen mide ve bağırsak enfeksiyonları riskinin devam etmesine yol açıyor. Özellikle uygun saklama koşullarına uyulmayan gıdalar, hijyen kurallarına dikkat edilmeyen hazırlanış ortamları ve güvenli olmayan su kaynakları; ishal ve kusma ile seyreden enfeksiyonlara zemin hazırlayabiliyor. Acıbadem Bodrum Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarık Çubukçuoğlu; tüketirken kokusu veya tadı farklı gelen gıdaların yenilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

Neden sıcak hava risk oluşturuyor:

Dr. Tarık Çubukçuoğlu'na göre sıcaklık, gıdalarda bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırıyor. Üretimden sofraya kadar geçen zincirde soğuk zincirin bozulması enfeksiyon riskini artıran en önemli etkenlerden biri. Ayrıca hijyen kurallarına yeterince uyulmayan yüzme havuzları ve hazırlanan yiyeceklerin uzun süre dışarıda beklemesi bulaş açısından risk taşıyor. Özellikle mayonezli, kremalı ve süt ürünü içeren yiyeceklerde bakteri üremesi hızla gerçekleşebiliyor.

Belirtiler, riskli gruplar ve sağlık başvurusu:

Mide ve bağırsak enfeksiyonları genellikle ishal ve kusma ile kendini gösteriyor; ancak en büyük tehlike sıvı ve elektrolit kaybı olarak öne çıkıyor. Dr. Çubukçuoğlu, kronik böbrek hastalığı gibi ek sağlık sorunları olan kişilerin sıvı kaybı nedeniyle daha ciddi sorun yaşayabileceğini belirtiyor. Sağlıklı kişilerde şikayetler 24-48 saat içinde düzelmiyorsa ya da aşırı halsizlik ve genel durum bozukluğu gelişmişse vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme gerektiğini vurguluyor.

Korunma ve uygulanabilir önlemler:

En etkili korunma yolu, güvenilir ve hijyenik şartlarda hazırlanmış gıdaları tercih etmek. Dr. Çubukçuoğlu özellikle şu noktalara dikkat çekiyor: tüketirken bir gıdanın kokusu veya tadı size farklı geliyorsa o gıdayı yemeyin; uzun süre dışarıda kalan mayonezli ve kremalı ürünlerden kaçının; üretimden tüketime kadar soğuk zincirin korunup korunmadığını sorgulayın. Ayrıca hijyen standardı düşük işletmelerde hazırlanan yiyeceklerin risk oluşturabileceği unutulmamalı.

Yaz döneminde sık duyulan 'buz zehirlenmesi' vakalarına da dikkat çekiliyor: hijyen kurallarına uyulmadan hazırlanan ya da mikrop bulaşmış sudan yapılan buzlar enfeksiyon etkenlerini taşıyabilir. Kirli suyun hastalık riski taşıdığı gibi aynı sudan yapılan buzlar da aynı tehlikeyi doğurur; bu nedenle kaynağından emin olunmayan buzların tüketiminden kaçınılmalıdır.

İlk yardım ve sıvı desteği:

İshal ve kusma durumunda yapılan en büyük hatalardan biri ağızdan beslenmeyi tamamen bırakmak. Dr. Çubukçuoğlu, bulantı nedeniyle su ve gıda tüketiminin kesilmesinin iyileşmeyi zorlaştıracağını belirtiyor. Günlük yeterli su tüketimi önem taşıyor; kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için maden suyu, ayran ve bol sıvı öneriliyor. Bu önlemler, hafif-orta dereceli vakalarda toparlanmayı desteklerken; ciddi veya uzun süren tablolar için sağlık kuruluşuna başvurmak şarttır.

Sonuç olarak Eylül sıcağının devam ettiği dönemlerde hijyen, soğuk zincirin korunması ve yeterli sıvı-elektrolit alımı temel korunma unsurları olarak öne çıkıyor. Şüpheli gıdaların tüketilmemesi ve riskli belirtilerde zaman kaybetmeden tıbbi yardım aranması hayat kurtarıcı olabilir.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. TARIK ÇUBUKÇUOĞLU, "TÜKETİRKEN KOKUSU YA DA TADI SİZE FARKLI GELDİYSE O GIDAYI YEMEYİN" UYARISINDA BULUNDU.