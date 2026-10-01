fırınlarda gece mesaisi: hijyen ve üretim süreçleri mercek altında

Denetimlerin hedefi ve yöntemleri:

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler özellikle gece saatlerinde yapılarak üretim süreçlerinin gerçek çalışma koşullarında izlenmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, denetimler sahada Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Ekipler işletmelerin üretim alanlarını, depolama ve dağıtım bölümlerini yerinde inceleyerek genel şartların mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

Uygulanan kontroller:

Denetimlerde üretim süreçleri adım adım gözden geçirildi; hamur hazırlığı, pişirme ve ambalajlama aşamalarında hijyen ve sanitasyon uygulamalarına dikkat edildi. Yetkililer, işletmelerin gıda mevzuatına uyumunu, üretim alanlarının temizliğini, personel hijyenini ve ekipman bakımını titizlikle kontrol etti.

Ayrıca üretim alanlarının düzeni, kullanılan hammaddelerin saklama koşulları ve genel tesis şartları incelenerek gıda güvenliğine yönelik risk unsurları değerlendirildi. Tespit edilen eksiklikler olması halinde gerekli yasal süreçlerin işletileceği bildirildi.

Vatandaş sağlığı açısından önemi:

Süregelen denetimler, ekmek gibi temel gıda maddelerinin güvenilirliğini korumaya yönelik önleyici bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Bu çalışmalar, tüketicinin sağlığını korumanın yanı sıra işletmelerin standartlara uyumunu teşvik etmeyi amaçlıyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, aralıksız denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR VE SAĞLIKLI GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA EKMEK ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK GECE DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.