Soma'da maden ocağında göçük: yaralılar çıkarıldı, arama kurtarma sürüyor

Soma'da İmbat Madencilik ocağında göçük

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren İmbat Madencilik A.Ş.'ye ait maden işletmesinde 1 Ekim 2026 tarihinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük sırasında toplam 7 işçi kazaya maruz kaldı.

göçüğün ilk bulguları:

Olay yerine gelen ekipler, göçüğün boyutunu ve güvenlik risklerini değerlendirmeye aldı. Ekipler aynı zamanda etkilenen çalışma alanında arama kurtarma düzenini kurarak enkaz altında olabilecek diğer işçilere ulaşmak için çalışma başlattı.

yaralılara müdahale ve devam eden çalışmalar:

Göçük altından çıkarılan 2 işçi, sahadaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre yaralıların genel durumları iyi ve bilinçleri açık; bir işçinin bel ve ayak bileği bölgesinde hasar, diğer işçinin sol ayağında kırık tespit edildi. Diğer işçilere ulaşabilmek amacıyla arama kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

Soma’daki maden göçüğünde çalışmalar sürüyor