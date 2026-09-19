Gaziler günü'nde Köşk protokolü anıta çelenk sundu ve gazilerle buluştu

Köşk'te anma töreni:

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aydın'ın Köşk ilçesinde düzenlenen tören, Köşk Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene ilçe sakinleri ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Törenin akışı:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Köşk Kaymakamı Hasan Taş ile Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler tarafından anıta çelenk sunuldu. Tören sırasında Köşk İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Halil İbrahim Alıç ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdi. Konuşmada, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bütünlüğünün korunması uğrunda gösterdiği fedakarlık ve üstün hizmet vurgulandı.

Gazilerle buluşma:

Program kapsamında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Törenin ardından ilçe protokolü gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, Gaziler Günü'nü kutladı ve hatıra fotoğrafları çekildi. Etkinlik, hem anma hem de gazilerle doğrudan iletişim kurulmasına olanak veren sıcak bir ortamda sona erdi.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENİRKEN, İLÇE PROTOKOLÜ GAZİLER VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.