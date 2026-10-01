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Gökçeada’da ada çapında okuma hareketi başladı

Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesiyle ada halkı her salı akşamı kitap buluşmalarında bir araya gelecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçeada’da ada çapında okuma hareketi başladı

Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor projesi yeni döneme başladı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde kitap okuma alışkanlığını toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor projesinin yeni dönemi resmen açıldı. Açılış buluşması, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi Kütüphanesinde gerçekleştirildi; etkinlikte Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ve ilçede görev yapan okul müdürleri hazır bulundu. Kaymakam Acar, etkinlikte okul yöneticileriyle birlikte kitap okudu ve adadaki herkesi bu harekete katılmaya davet etti.

Buluşmaların formatı ve hedefleri:

Projede haftalık buluşmalar düzenlenecek; buluşmaların takvimi her hafta salı 20.00-20.30 olarak belirlendi. Amaç, öğrencilerden ailelere, esnaflardan kamu çalışanlarına, gençlerden büyüklere kadar adanın tüm kesimlerini kitapların etrafında bir araya getirmek. Etkinlikler, okumanın yalnızca okullarda değil; evlerde, iş yerlerinde, kamu kurumlarında, kafelerde ve köylerde de gündelik yaşamın doğal bir parçası haline gelmesini hedefliyor.

Yıl boyunca sürecek çalışmalar ve beklenen etkiler:

Proje, bir kerelik etkinlik olmanın ötesine geçerek ada çapında sürdürülebilir bir okuma kültürü oluşturmayı amaçlıyor. Yıl boyunca gerçekleştirilecek kitap buluşmaları ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun okuyan, araştıran, sorgulayan ve bilgiyle geleceğini inşa eden bir yapıya dönüşmesi öngörülüyor. Türkiye’nin en büyük adası Gökçeadada başlatılan çalışma, ada sakinlerinin farklı yaş ve meslek gruplarını kitap etrafında buluşturarak ortak bir kültür oluşturmayı hedefliyor.

Proje yetkilileri ve katılımcılar, sürecin aileler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının aktif katkısıyla güçleneceğini belirtiyor. Gökçeada’da başlatılan bu adım, yerel katılımla yaygınlaşması halinde örnek bir okuma modeli olarak diğer bölgeler için de yol gösterici olabilir.

‘BEN OKUYORUM, GÖKÇEADA OKUYOR&#039; PROJESİNİN İLK BULUŞMASI, GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ...

‘BEN OKUYORUM, GÖKÇEADA OKUYOR' PROJESİNİN İLK BULUŞMASI, GÖKÇEADA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ KÜTÜPHANESİ'NDE, GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR VE İLÇEDE GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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