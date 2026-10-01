Gökova Run Fest'te Akyaka rüzgarı: Muğla Büyükşehir sporcuları dereceleri topladı

Gökova Run Fest sonuçları

Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi, 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenen Gökova Run Feste ev sahipliği yaptı. Etkinlikte 5K, 10K ve 21K parkurlarının yanı sıra çiftler etabı ve Balya Race yarışması gerçekleştirildi. Festival süresince koşuların yanında konserler ve çeşitli sosyal etkinlikler de katılımcılarla buluştu.

yarışlarda öne çıkan dereceler:

Toplam 511 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları farklı kategorilerde önemli dereceler elde etti. Atletizm Altyapı sporcusu Kerem Batur Genç, düzenlenen 5 kilometre yarışını birinci olarak tamamladı. Aynı mesafede İdris Özbudak ve Müge Koyuncu ikinciliği elde etti.

Uzun parkurlarda da Büyükşehir sporcuları dikkat çekti: Ömer Karamehmet, 21 kilometre 50+ yaş kategorisinde birinci olurken; Özer Yıldız 10 kilometre 40-49 yaş kategorisinde ikinci, Yılmaz Karabulut ise 10 kilometre 50+ kategorisinde dördüncü sırada yer aldı.

kulüp değerlendirmesi ve teşekkür:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, organizasyonda mücadele eden sporcuları aldıkları dereceler nedeniyle tebrik etti. Kulüp açıklamasında sporcuların başarısında emeği geçen antrenör Can Küçükbilgili'ye teşekkür edildi. Festival, hem rekabetçi koşuları hem de sosyal etkinlikleriyle bölge spor hayatına katkı sağladı.

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