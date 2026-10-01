Kastamonu'da yaşlılarla gençlerin bir araya geldiği farkındalık yürüyüşü

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kastamonu'da Gazi Stadyumu'nda bir farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirildi ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılar ve programın akışı:

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşçu ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu katıldı. Etkinlikte ayrıca Güldal Akşit Huzurevi ve Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nde kalan yaşlılar ile Kastamonu Üniversitesi öğrencileri yer aldı. Her yaştan katılımcının birlikte yürüdüğü program, toplum içindeki kuşaklar arası dayanışma ve farkındalığı öne çıkardı.

Egzersizler ve aktif yaşlanma vurgusu:

Yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı antrenörler tarafından katılımcılara çeşitli egzersizler yaptırıldı. Programda özellikle yaşlı bireylerin günlük fiziksel hareketliliğinin önemine dikkat çekildi; fiziksel hareketliliğin sağlıklı yaşlanma üzerindeki olumlu etkileri katılımcılara aktarıldı.

Etkinlik, gençlerle yaşlıların bir arada olduğu ve toplumun her kesiminden katılımın sağlandığı renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüş, hem bireysel sağlığı desteklemeyi hem de yaşlılık konusunda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi.

KASTAMONU'DA "1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ" DOLAYISIYLA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.