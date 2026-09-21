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Ingosa, InsightMate ile dijital reklam alanlarını araştırma platformuna dönüştürüyor

Garanti BBVA mezunu Ingosa, FutureBright Ventures'tan ikinci yatırımını aldı; InsightMate ile dijital mecraları etkileşimli içgörü platformuna dönüştürecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ingosa, InsightMate ile dijital reklam alanlarını araştırma platformuna dönüştürüyor

Ingosa ikinci yatırımı alıp InsightMate'i tanıttı

Garanti BBVA Partners Tech programının önceki dönem girişimi Ingosa, AdTech ve veri odaklı çalışmalarıyla FutureBright Ventures'tan ikinci yatırımını aldı.

InsightMate, Ingosa'nın yapay zekâ tabanlı çözümlerini FutureBright Group'un veri altyapısı ve tüketici davranışları uzmanlığıyla birleştirerek markaların dijital reklam alanlarını etkileşimli araştırma ve veri toplama platformlarına dönüştürmeyi hedefliyor.

Ürün ve kullanım alanı:

Platform, kullanıcıları bulundukları dijital mecradan ayırmadan gerçek zamanlı tüketici içgörüleri elde etmeye ve bu verileri aksiyona dönüştürmeye odaklanıyor. Böylece markalar, reklam performansının ötesinde doğrudan kullanıcı davranışına dayalı veriler toplayabiliyor.

Büyüme ve ekosistem desteği:

Ingosa, aldığı yeni yatırımla InsightMate'i Türkiye pazarında ölçeklendirmenin yanı sıra global pazarlara açılma hazırlıklarını hızlandırmayı planlıyor. Yatırım aynı zamanda şirketin teknoloji ve veri entegrasyonlarını güçlendirmesine olanak sağlayacak.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya konuya ilişkin şunları söyledi: "Garanti BBVA Partners Tech ile teknoloji girişimlerinin yatırım alma, ölçeklenme ve yeni pazarlara açılma süreçlerini destekleyen güçlü bir ekosistem oluşturuyoruz. Her girişimin ihtiyacının farklı olduğu yaklaşımıyla mentorluk, eğitim ve iş birliği fırsatlarının yanı sıra Garanti BBVA’nın kurumsal bilgi birikimini ve güçlü ekosistem ağını girişimcilerle buluşturuyoruz. 2015 yılından bu yana program kapsamında 65 teknoloji girişimini destekledik. Programımızın önceki dönem girişimlerinden Ingosa’nın yeni bir yatırım alması ve geliştirdiği yeni ürünü pazara sunması, girişimlerin doğru destek mekanizmalarıyla küresel ölçekte büyüyebileceğini gösteren değerli bir örnek. Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikâyelerine dönüşeceğine inanıyor, bu yolculukta girişimlerin yanında olmayı sürdürüyoruz."

GARANTİ BBVA&#039;NIN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ VE GİRİŞİMLERİN BÜYÜME YOLCULUKLARINI DESTEKLEMEK...

GARANTİ BBVA'NIN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ VE GİRİŞİMLERİN BÜYÜME YOLCULUKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ GARANTİ BBVA PARTNERS TECH PROGRAMI'NIN ÖNCEKİ DÖNEM GİRİŞİMLERİNDEN INGOSA, FUTUREBRİGHT VENTURES'TAN İKİNCİ YATIRIMINI ALDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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