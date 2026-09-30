Kaçırıldığı iddia edilen araçla zincirleme kaza: 3 yaralı, çocuk ailesine teslim edildi

Kaçırıldığı iddia edilen otomobil çevre yolunda iki araca daha çarptı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre E.G. isimli kişi, market çıkışında torununu aracına bindiren bir vatandaşın itildiğini ve otomobilinin alıkonulduğunu ileri sürdü. Söz konusu araç 59 APE 174 plakalıydı.

Olayın seyri:

İddialara göre 59 APE 174 plakalı otomobil Hürriyet Mahallesi'nde bir yayaya çarptı. Çarpmanın ardından sürücünün aracı durdurmayıp olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Polis ekipleri ihbar üzerine kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Takip edilen otomobil çevre yoluna çıkarak İstanbul istikametine yöneldi ve bu güzergâhta önce O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466, ardından Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı araçlara da çarptı. Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazalarda yaya ile iki araç sürücüsüne sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda toplam 3 kişi yaralandı.

Otomobili kullandığı iddia edilen E.G., polis ekiplerince yakalanırken, araçta bulunan 4 yaşındaki çocuk ekipler tarafından alınarak ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OLAYDA, İDDİAYA GÖRE KULLANDIĞI ARAÇLA 2 YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ, OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI. ÇEVRE YOLU’NDA İSTANBUL İSTİKAMETİNDE İLERLEDİĞİ SIRADA 2 ARACA DAHA ÇARPARAK KAZAYA KARIŞTI. İKİ AYRI KAZADA TOPLAM 4 KİŞİ YARALANIRKEN, ARACI KULLANAN SÜRÜCÜ E.G POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.