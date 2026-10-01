Pedasa'da öğrenciler tarihle doğayı iç içe deneyimledi

Pedasa Antik Kenti'nde öğrencilerle tarih ve doğa buluşması

Bodrum’da ortaokul ve lise öğrencileri ile Almanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Bodrum Belediyesi ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında Pedasa Antik Kenti’nde bir araya geldi. Etkinlik, katılımcılara bölgenin arkeolojik ve doğal zenginliklerini yerinde tanıma fırsatı sundu.

gezi programı ve ziyaret edilen alanlar:

Arkeolog Serap Topaloğlu’nun rehberliğinde gerçekleştirilen gezide öğrencilere Leleg Uygarlığı ve Pedasa’nın tarihî önemi anlatıldı. Öğrenciler, Pedasa Athena Kutsal Alanı ve Akropolis gibi seçkin noktaları ziyaret ederek antik kente ilişkin bilgileri sahada görerek pekiştirdi.

Gezinin saha kısmı, tarihsel anlatıların yanı sıra doğa yürüyüşü ile devam etti. Katılımcılar, yürüyüş rotalarında hem bölgenin bitki örtüsünü gözlemleme hem de antik yerleşimlerin doğal çevreyle ilişkisini anlama imkânı buldu.

amaç ve eğitimsel kazanımlar:

Erasmus+ Akreditasyon Projesi kapsamında yürütülen etkinliğin hedefleri arasında öğrencilere tarih ve arkeoloji bilinci kazandırmak ile kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak yer aldı. Programın son bölümünde gerçekleştirilen oryantiring etkinliği, öğrenilen bilgilerin uygulamalı olarak pekiştirilmesine katkı sağladı.

Etkinliğe katılan Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu ve Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri ile Almanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenler, eğitim odaklı bu buluşmayla hem tarihsel kaynakları yerinde tanıdı hem de kültürel mirasa duyulan sorumluluğu güçlendirdi. Program, gözlem ve uygulamayla öğrenmeyi birleştiren bir eğitim deneyimi olarak tamamlandı.

BODRUM’DA ÖĞRENCİLER PEDASA ANTİK KENTİ’NDE TARİH VE DOĞAYLA BULUŞTU