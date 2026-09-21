Küçükçekmece'de 151 çocuğun konvoy ve etkinliklerle geçen sünnet şöleni

Küçükçekmece Belediyesi Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde buluştu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Toplu Sünnet Şöleni, Yaşar Kemal Sanatevi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, belediye ana hizmet binası önünden çıkan konvoyla başladı ve ücretsiz sünnet edilen 151 çocuğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

konvoydan etkinlik alanına:

Çocuklar ve aileleri, kortejle alana geldikten sonra atölyeler, yarışmalar, bubble şov ve çeşitli ikramlarla karşılandı. Organizasyon kapsamında sünnet kıyafetleri temin edildi, çocuklara ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu. Gün boyu süren programda hem eğlence hem de sağlık ve güvenlik tedbirlerine özen gösterildi.

başkanın mesajı ve ailelerin teşekkürleri:

Programda konuşan Kemal Çebi etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yarınlarımızın umudu olan 151 evladımızın hayatındaki bu anlamlı adımına, hep birlikte tanıklık etmekten mutluluk duyuyorum. İstiyorum ki bugün çocuklarımız ve ailelerimizin hafızasında yalnızca bir sünnet günü olarak değil, hep birlikte paylaşılan güzel bir hatıra olarak kalsın. Küçükçekmece’de hiçbir çocuğumuzu diğerinden ayırmadan, her evladımızın imkânlara eşit biçimde ulaşabildiği bir kent için çalışmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, iyi eğitim almış ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmeleri hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımız önce ailelerine, sonra da yerel yönetimlere emanettir. Dilerim ki çocuklarınızın eğitim hayatlarındaki başarılarını, mezuniyetlerini ve evlendiklerini görmek nasip olsun" dedi.

Oğlu sünnet olan Raife Akbaba, "Oğlum 10 yaşında, ekonomik durumlardan dolayı sünnet için biraz geç kaldık. Ekonomik durumu olmayan insanlar için böyle etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel. Ayrıca çocuğumuz tek başına sünnet olsaydı bu kadar mutlu olmazdı. Hem biz de burada toplu bir şekilde eğlendik, Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye bütün hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. Gülşen Çiçek de "Belediye tarafından ücretsiz bir şekilde çocuğum sünnet ettirildi, sünnet kıyafetleri alındı, konvoy ve eğlence düzenlendi. Biz çok memnun kaldık, herkese bu hizmeti tavsiye ederim. Gerek hastane süreci olsun gerek sonrası olsun oldukça güvenli ve özenliydi" dedi.

Sünnet olan çocuklardan İbrahim Ali Gören ise günün heyecanını, "Sabahtan beri çok heyecanlıydım, uyanır uyanmaz sünnet kıyafetlerimi giydim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada da dans ettim, atölyelere katıldım" sözleriyle anlattı.

Belediyenin düzenlediği şölen, hem sosyal destek hem de toplumsal dayanışma vurgusuyla öne çıktı; yetkililer etkinliklerin çocukların hayatında kalıcı ve olumlu anılar bırakmasını hedeflediklerini belirtti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NCE YAŞAR KEMAL SANATEVİ BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.