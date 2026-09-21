Kula'da 104. yıl coşkusu Onur Akın konseriyle noktalandı

Kula'da 104. yıl kutlamaları konserle son buldu

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri, son gece düzenlenen konserle tamamlandı. Günlerce süren programın finalinde halk, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda buluştu ve sevilen sanatçı Onur Akın'ın sahnesinde bir araya geldi.

Konserin akışı:

Onur Akın, geniş repertuvarından seçtiği eserlerle dinleyicilerin karşısına çıktı. Performansının açılışında sevilen parça "Yağmur Yüreklim" ile seyircilerle buluşan sanatçı, konser boyunca geçmişten günümüze uzanan şarkılarını seslendirdi. Meydanı dolduran vatandaşlar, şarkılara alkışları ve tezahüratlarıyla eşlik ederek gecenin ritmini belirledi.

Konser sırasında sevilen eserlerin söylenmesiyle meydanda zaman zaman coşkulu anlar yaşandı; hem Kula halkı hem de çevre bölgelerden gelen izleyiciler performansı ilgiyle takip etti.

Katılımcılar ve organizasyon:

Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın de katıldı. Programın organizasyonunu üstlenen Çalışır Organizasyon'un sahibi Yakup Çalışır'a katkılarından dolayı program sırasında hediye takdim edildi. Günler süren kutlamalar kapsamında farklı sanatçılar da Kula halkıyla buluşmuştu; final konseri, bu zengin programın kapanışını oluşturdu.

Kapanış konseri, hem kutlamaların önemini hem de yerel toplumun bir araya gelme isteğini gösteren etkili bir etkinlik olarak kayda geçti. Kula'daki 104. yıl anmaları, müzik ve ortak kutlama atmosferiyle sonlandı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER, SEVİLEN SANATÇI ONUR AKIN’IN SAHNE ALDIĞI KONSERLE SONA ERDİ.