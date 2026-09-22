Kuşadası'nda Samos dönüşünde kaybolduğu iddia edilen müteahhitin cansız bedeni sahilde bulundu

Kısa özet:

Yunanistan’ın Samos (Sisam) Adası dönüş yolculuğunda seyir halindeki yattan denize düştüğü iddia edilen Kuşadası'lı müteahhitin, bölge sahilinde ölü olarak bulunduğu bildirildi.

buluntu ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Samos gezisine katılan ve dönüş sırasında yattan denize düştüğü öne sürülen Rıza Muslu için arama kurtarma ekipleri çalışmalar başlatmıştı. Bugün Kuşadası Sahil Siteleri Sevgi Plajı’nda bir şahsın sahilde hareketsiz vaziyette bulunduğu ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, sahilde bulunan kişinin Samos dönüşü kaybolduğu iddia edilen Rıza Muslu olduğu tespit edildi ve kimliklendirme çalışmaları yapıldı.

soruşturma ve otopsi:

Olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından ceset, gerekli tutanakların tutulmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp tarafından yapılacak otopsi sonucunu beklediklerini bildirdi. Daha önce başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin detayları ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

YUNANİSTAN’IN SAMOS (SİSAM) ADASI DÖNÜŞ YOLCULUĞU SIRASINDA SEYİR HALİNDEKİ YATTAN DENİZE DÜŞEREK KAYBOLDUĞU İDDİA EDİLEN AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE MÜTEAHHİTLİK YAPAN İŞ İNSANI RIZA MUSLU’NUN CANSIZ BEDENİ SAHİLDE BULUNDU.