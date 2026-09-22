Malatya, entegre Besi OSB ile hayvancılıkta üretim merkezi olmayı hedefliyor

proje geçmişi ve mevcut durum:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemi programında Yazıhan'da hayata geçirilen Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB projesinin geldiği noktayı anlattı. Sadıkoğlu, projenin 2013'te başlandığını, 2017'de tüzel kişilik kazandığını ve 2021 yatırım programına alındığını hatırlattı. 2022 sonunda birinci etap altyapı inşaatları başladığı; 2023'te yaşanan asrın felaketi sürecine rağmen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Başkan Sadıkoğlu, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve artık yatırımcıların parselleri alıp tesislerini kurma aşamasına gelindiğini vurguladı. Projenin Malatya için stratejik önemine dikkat çekti ve oda olarak takibin titizlikle yapıldığını söyledi.

kapasite, tahsis ve entegrasyon:

Proje, yaklaşık 3 bin 200 dönümlük bir alana yayılıyor ve toplam 99 işletme planlanıyor. İlk etapta 58 parsel tahsis edildi ve başlangıç kapasitesi olarak 12 bin 450 büyükbaş öngörülüyor. Tam kapasiteye ulaşıldığında ise aynı anda yaklaşık 16 bin 750 büyükbaş hayvan barındırabilecek bir üretim merkezi hedefleniyor.

Sadıkoğlu, Besi OSB'nin yalnızca hayvan yetiştirilen bir alan olmayacağını, et kombinasından biyogaz tesisine, güneş enerjisinden kaba yem fabrikasına kadar birbirini tamamlayan yatırımlarla entegre bir üretim merkezi olacağını belirtti. Yatırımcı ilgisinin yüksek olduğunu, ancak parsel tahsisinin yeterli olmadığını, tesislerin hızlıca kurulup üretime ve istihdama başlamasının asıl öncelik olduğunu söyledi.

ekonomik etkiler ve hedefler:

Besi OSB tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde Malatya'nın kırmızı et üretim hacminin yaklaşık 5 kat artabileceği öngörülüyor. Sadıkoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı hedeflerine göre projenin doğrudan ve dolaylı etkileriyle 2 bin 500 kişilik bir istihdam potansiyeline sahip olacağını söyledi.

Mevcut durumda Malatya'nın kırmızı et sektörünün yıllık yaklaşık 200 milyon dolar ekonomik hacme sahip olduğunu anımsatan Sadıkoğlu, entegre tesislerin devreye girmesi ve yan sektörlerin gelişmesiyle bu hacmin ciddi oranda büyüyebileceğini ifade etti. Sonuç olarak projeyle Malatya'nın, kayısıda olduğu gibi hayvancılıkta da bölgesine ve ülkeye üretim sağlayan bir merkez haline gelmesinin hedeflendiği vurgulandı.

SADIKOĞLU: “KAYISIDA OLDUĞU GİBİ HAYVANCILIKTA DA ÜRETİM MERKEZİ OLACAĞIZ”