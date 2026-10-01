Kütahya Emet'te kazan dairesi çöktü: patlamada can kaybı yok

Kütahya Emet'te kazan dairesinde patlama

Sülye Köyü'nde sabah saat 07.30 sıralarında, bir binanın yanında bulunan kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın etkisiyle kazan dairesi tamamen çöktü ve çevredeki bazı yapılarda hasar oluştu.

can kaybı ve hasar:

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Bununla birlikte, çöken kazan dairesi ve etrafındaki yapıların uğradığı hasarın boyutu yerinde tespit edilmeye çalışılıyor. Köyde yaşayanlar, patlamanın etkisini ve oluşan hasarı yetkililere bildirdi.

soruşturma ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye gelen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerinde inceleme ve hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

EMET’TE KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: BÜYÜK HASAR OLUŞTU