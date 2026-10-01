M1 Konya'da çocuklar kendi kedi evlerini tasarlayıp evcil dostlarıyla buluşturacak

FIBA Commercial Properties yönetiminde faaliyet gösteren M1 Konya AVM, 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlediği Kedi Evi Atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlik, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çocuklara yönelik farkındalık oluşturmayı ve hayvan sevgisini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Atölye akışı ve katılım bilgileri:

Atölye her gün 5 seans halinde gerçekleştirilecek. Seans saatleri: 13.00 - 14.00, 14.30 - 15.30, 16.00 - 17.00, 17.30 - 18.30 ve 19.00 - 20.00 olarak planlandı. Her seans için kabul edilecek 20 çocuk ile günlük toplam 100 minik ziyaretçi etkinliğe katılabilecek.

Çocuklar ne yapacak, amaç ne?

Katılımcılar kedi evlerini adım adım inşa edecek, renklendirecek ve günün sonunda kendi tasarımlarını yanlarına alabilecek. Etkinlik, uygulamalı bir çalışma sunarak çocukların el becerilerini geliştirmeyi, yaratıcılığı teşvik etmeyi ve sokak hayvanları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

M1 Konya AVM, hayvanlara destek olmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen tüm çocukları Kedi Evi Atölyesi'ne davet ediyor. Etkinlik ayrıntıları ve katılım koşulları için AVM yönetimi ile iletişime geçilmesi öneriliyor.

FIBA COMMERCİAL PROPERTİES (FIBA CP) YÖNETİMİNDE FAALİYET GÖSTEREN M1 KONYA AVM, 3-4 EKİM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞECEK ‘KEDİ EVİ ATÖLYESİ’ İLE MİNİK ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK.