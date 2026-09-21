Maltepe kitap günleri Ahmet Telli anısına: söyleşi, imza ve şiirle dolu kapanış

Maltepe Belediyesi tarafından vefat eden şair Ahmet Telli anısına düzenlenen 2. Maltepe Kitap Günleri, 12-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından görkemli bir kapanışla sona erdi. Fuara 122 yayınevi katıldı ve etkinlikler kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

son gün programı:

Etkinliğin son günü, moderatör Gürel Sürücü eşliğinde yazar ve yönetmen Caner Kaldı ile devam etti. Kaldı, ilk romanı Bir Evliliğin Ölüm Kokan Gizemi üzerine yaptığı söyleşide romanın karakterleri, yazma süreci ve motivasyonlarına dair detaylı bilgiler paylaştı. Söyleşi sonrası Kaldı, okurları için imza verdi ve okurlarla birebir sohbet etti.

atölyeler ve söyleşiler:

Gün boyunca çocuk etkinlikleri de yoğun ilgi gördü; çocuk kitapları yazarı Levent Turhan Gümüş ve Sevim Ak imza günleri düzenledi. Yazar Seda Aksoy Evren tarafından yönetilen "Okutopya ile Okuma Yolculuğuna Çıkıyoruz" atölyesi minik katılımcıları okumaya teşvik etti. Günün bir diğer dikkat çeken oturumu, Esra Alkanın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen "Edebiyat özgürleştirir mi?" söyleşisiydi; bu panele Özge Doğar, Nilay Yılmaz ve Kaan Polatlar katıldı ve edebiyatın bireysel ve toplumsal boyutları üzerine görüşlerini paylaştılar.

şiir ve müzikle final:

Gecenin son bölümünde sahne alan Maltepe Kent Orkestrası, "Şiir Dizelerinden Müzik Notalarına: Bizim Şarkılarımız. Nazım’dan Orhan Veli’ye, Sabahattin Ali’den Ahmet Arif’e ve Vedat Türkali’ye" başlıklı repertuvarı ile şiirleri müziğe dönüştürdü. Orkestra performansı, hem müzikseverlerin hem de şiir meraklılarının beğenisini topladı ve etkinliğe duygusal bir kapanış sağladı.

kapanış konuşması:

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen kapanışta yaptığı konuşmada, fuarın zengin programına ve katılımcı yoğunluğuna vurgu yaptı. Köymen, "Burada 122 yayınevini ağırladık. Birçok yazarın katıldığı Maltepe Kitap Günleri, söyleşiler, imza günleri ve konserlerle oldukça renkli geçti. Aynı zamanda içimizden çıkan yazarlarımızı, Maltepeli yazarlarımızı da ağırladık. Tüm katılımcılara ve vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu güzel günlerin, bu umutlu günlerin tekrarını görmek dileğiyle" diyerek teşekkür etti.

Etkinlik organizatörleri ve katılımcılar, önümüzdeki yıllarda da benzer programların sürdürülmesi ve yerel yazınla buluşmaların güçlendirilmesi yönünde beklentilerini paylaştı. Kitap günleri, hem yayınevleriyle okurları bir araya getirdi hem de Maltepe’de edebiyatın ve kültür üretiminin görünürlüğünü artırdı.

MALTEPE KENT ORKESTRASI SAHNE ALDI.