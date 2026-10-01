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Müzeler dijitale taşınıyor: 216 mekânda dönüşüm 2026'ya kadar tamamlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 216 müze ve ören yerinin yerli ve milli altyapıyla dijital dönüşümünün 2026 sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Müzeler dijitale taşınıyor: 216 mekânda dönüşüm 2026'ya kadar tamamlanacak

Bakanlık ile Türk Telekom iş birliğiyle dijitalleşme adımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Türk Telekom heyetiyle Türkiye genelinde yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplam 216 müze ve ören yerini kapsayan proje, yerli ve milli altyapı tercih edilerek ilerletiliyor.

dönüşümün kapsamı:

Çalışmalar, sergi ve ziyaretçi yönetim sistemlerinden, dijital etiketleme ve içerik sunumuna kadar farklı alanları kapsayacak şekilde planlandı. Proje kapsamında kullanılacak altyapının yerli ve milli olmasına vurgu yapan Ersoy, uygulamaların kurum içinde entegre ve sürdürülebilir olmasının hedeflendiğini belirtti.

hedeflenen sonuçlar:

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu ve "Kültürel mirasımızı teknolojinin imkanlarıyla buluşturacak, ziyaretçilerimize daha hızlı, güvenli ve nitelikli bir deneyim sunacağız" ifadelerini kullandı. Bu söylem, dijitalleşmenin ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye ve miras yönetimini güçlendirmeye odaklandığını gösteriyor.

Resmi görüşme, projenin hızlandırılmış takvimi ve yerli altyapı önceliğinin altını çizdi; bundan sonraki dönem uygulama, test ve yaygınlaştırma aşamalarına ilişkin adımların planlanması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TÜRK TELEKOM HEYETİYLE BAKANLIKTA GÖRÜŞTÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TÜRK TELEKOM HEYETİYLE BAKANLIKTA GÖRÜŞTÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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