Nazilli'de okul iş birliğiyle kan bağışı kampanyası: hayat bağışına çağrı

Nazilli'de okullar ortak kan bağışı kampanyası düzenliyor

Nazilli ilçesinde Mehmet Sofuoğlu İmam Hatip Ortaokulu ile Aydoğdu Adnan Menderes İlkokulu, Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirecek. Etkinlik, 1 Ekim 2026 Perşembe günü okulun bahçesinde yapılacak ve Kızılay ekipleri bağışları kabul edecek.

Kampanyanın amacı ve organizasyon:

Kampanya, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekmek ve gönüllü bağışçı desteğini artırmak amacıyla düzenleniyor. Organizasyonda görev alacak Türk Kızılayı ekipleri bağış kabul süreçlerini yürütecek; düzenleyici iki okul etkinliğin ortak yürütücüsü olacak.

Katılım ve çağrı:

Vatandaşlar kampanyaya 10.00 ile 17.00 saatleri arasında katılabilecek. Duyuruda yer alan mesajlarla halkı kan vermeye davet eden organizasyon, 'Bir ünite kan, birçok hayat demektir' ve 'Kan bağışı hayat bağışıdır' sloganlarıyla gönüllü katılıma vurgu yapıyor. Düzenleyiciler, bölge sakinlerinin destek vererek kampanyaya katkıda bulunmasını bekliyor.

MEHMET SOFUOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU İLE AYDOĞDU ADNAN MENDERES İLKOKULU İŞ BİRLİĞİNDE, TÜRK KIZILAYI'NIN KATKILARIYLA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENECEK.