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Rüzgâr temizlik ateşini büyüttü, yaylada otluk alan zarar gördü

Muğla Menteşe Karabağlar yaylasında yakılan temizlik ateşi rüzgârın etkisiyle yayıldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürülüp 2 dönüm otluk alan zarar gördü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rüzgâr temizlik ateşini büyüttü, yaylada otluk alan zarar gördü

Karabağlar yaylasında temizlik ateşi kontrolü zorladı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar yaylasında bir vatandaşın yaktığı temizlik ateşi, rüzgârın etkisiyle yayıldı. Olayın fark edilmesi üzerine vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

müdahale süreci:

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerine vardığında, çevredeki vatandaşların yanan otlara müdahale ettiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

söndürme ve zarar tespiti:

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yangında 2 dönüm otluk alanın zarar gördüğü bildirildi.

TEMİZLİK ATEŞİ YANGINA NEDEN OLDU

TEMİZLİK ATEŞİ YANGINA NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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