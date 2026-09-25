Savunma bakanı: Türkiye ile Malezya ilişkilerini her alanda ileri taşıma kararlılığı

Güler resepsiyon konuşmasında ilişkilerin önemini vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile birlikte, Malezya Milli Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkilere dair kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve geleceğe dönük iş birliği iradesini paylaştı.

Diplomatik ve ekonomik çerçeve:

Güler, Türkiye ile Malezya arasındaki diplomatik bağların 1964 yılından bu yana dostluk, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde geliştiğini belirtti. İlişkilerin düzeyini gösteren dönüm noktaları arasında 2014 yılında imzalanan Stratejik Ortaklık Bildirisi ve 2022’de ilan edilen Kapsamlı Stratejik Ortaklık yer alıyor. İki ülkenin Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi uluslararası platformlarda yakın iş birliği içinde olduğuna dikkat çekildi.

Ekonomik ilişkilerin ivme kazanmasında ise 2015 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve sonrasında kapsamının genişletilmesinin rol oynadığı ifade edildi. Bu çerçevede ticaret ve yatırımların artarak sürdüğü vurgulandı.

Savunma sanayisi ve insan kaynağı bağları:

Bakan Güler, savunma sanayisinin iki ülke ilişkilerinde özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. 2019 yılında savunma sanayisi firmaları arasında imzalanan çok sayıda iş birliği belgesinin ortaklığın derinleşmesine katkı sağladığını belirtti. Eğitim alanındaki iş birliğine de değinerek, Türkiye’de öğrenim gören Malezyalı gençlerin ülkeler arasında kalıcı bir dostluk köprüsü oluşturduğunu ifade etti.

Güler, bu beşeri bağların eğitimden kültüre, turizmden gençler arası etkileşime kadar güçlendirilmesinin ilişkilerin geleceği açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ilişkilerin dostane ve geleceğe dönük karakterini teyit ettiğini hatırlattı. Özellikle 2022 yılında Malezya Kralı Sultan Abdullah’ın Türkiye ziyareti bu bağlamda örnek gösterildi.

Konuşmasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında gerçekleştirdiği Malezya ziyaretiyle imzalanan anlaşma ve mutabakatların iş birliğini genişlettiğini kaydetti. "Türkiye olarak Malezya ile ilişkilerimizi her alanda daha da ileri seviyelere ulaştırma kararlılığımızı yineliyoruz."

Güler, ortak tarih, kültür ve değerlerden aldıkları ilhamla bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı sağlayacak iş birliklerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin Ocak 2026’da Ankara’da ilk toplantısının gerçekleştirilmesinin, ilişkilerin kurumsal yapısını güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, "KADİM DOSTLUĞUMUZDAN GÜÇ ALAN BU ORTAKLIĞI, KARŞILIKLI GÜVENİ ESAS ALAN KALICI VE GELECEĞE DÖNÜK BİR İŞ BİRLİĞİ ANLAYIŞIYLA DAHA DA İLERİYE TAŞIMAKTA KARARLIYIZ" DEDİ.