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Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstünü söküp alan A.A., polisçe yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul bahçesinden Atatürk büstünü söken kişi tutuklandı

Menteşe'de Atatürk büstünün sökülmesi ve gözaltı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir okul bahçesinden Atatürk büstünün sökülerek alınması olayı, polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmayla sonuçlandı.

olay yeri ve ihbar süreci:

Olay, geçtiğimiz günlerde Kötekli Mahallesi'ndeki Salih Zeki Gür İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Büstün yerinden sökülerek alındığı yönündeki bilgi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

soruşturma ve adli süreç:

Yapılan çalışmalar sonucu failin A.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Kötekli Mahallesi'nde polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

MENTEŞE’DE ATATÜRK BÜSTÜNÜ YERİNDEN SÖKEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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