Sıcak dönemde başlayan kabak çekirdeği hasadı Polatlı'da 13 ton hedefiyle sürüyor

Polatlı'da sıcakla hızlanan kabak çekirdeği hasadı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde mayıs ayında ekilen kabak çekirdeği tarlalarında eylül başı itibarıyla hasat başladı. Sıralara alınan kabaklar önce yaklaşık bir hafta bekletilip içlerinin dolması sağlanıyor, ardından makinelerle toplanıyor. Üretici Abdulkadir Kızıl bölgede 90 dekar alandan bu sezon yaklaşık 13 ton rekolte beklediğini söylüyor.

hasat süreci ve zamanlaması:

Kızıl, ekimin mayısın 6'sından sonra gerçekleştiğini, hasadın eylülün 10'u civarında başladığını aktardı. Dönüm başına verimin 110-120 kilo civarında olduğunu belirtti. Tarlada önce sıra yapma makinesiyle kabaklar düzenleniyor, bir hafta bekletildikten sonra toplama makinesi devreye giriyor. Hasadın genellikle ekim ayının 20'sine kadar sürdüğü ifade edildi.

kurutma, depolama ve teslimat:

Toplanan kabaklar önce depoya taşınıyor; burada kirpi kabak alma makinesiyle kırılarak çekirdeklerine ayrılıyor. Ardından çekirdekler ramak işlemiyle çadıra alınarak kurutuluyor. Üretici, bu sıcaklarda 3 günde kurur diyerek kurutma sürecinin hızlı ilerlediğini vurguladı. Kuruyan çekirdekler tüccar ve esnafa gönderiliyor, böylece sofralara ulaşıyor.

maliyetler ve işgücü baskısı:

Kızıl, üretim maliyetlerinin arttığını ve ürünün hava koşullarına duyarlı olduğunu söyledi; mayısta yaşanabilecek soğukların ürüne zarar vermesi halinde yeniden ekim gerekebileceğini belirtti. İşçi temininde de zorluk yaşadıklarını ifade eden üretici, 10 kişinin günlük giderinin yemek ve diğer masraflar hariç yaklaşık 22-23 bin lira olduğunu aktardı. Gelecek sezonda mazot ve işçilik maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmayı planladığını ekledi.

Hasat yoğunluğu sürerken üreticiler verimi artırmaya yönelik bakım ve sulamaya ağırlık veriyor; Kızıl diğer çiftçilere ürünlerine iyi bakma ve verim odaklı çalışma tavsiyesinde bulundu.

POLATLI İLÇESİNDE MAYIS AYINDA EKİLEN KABAK ÇEKİRDEĞİNDE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.